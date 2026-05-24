عادل عەبدولمەهدی: گەلی کوردستان مافی بڕیاردانی هەیە

سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پێویستە عێراق هەنگاوەکانی لەگەڵ رێککەوتنی نوێی نێوان تاران و واشنتن هاوئاهەنگ بکات، هاوکات جەختی لە مافی گەلی کوردستان کردەوە لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان.

یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە عێراق لەگەڵ چوارچێوەی رێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بڕوات و خۆی لەگەڵ گۆڕانکارییەکاندا بگونجێنێت. سەبارەت بە دۆخی ئەمنی و سەربازی ناوچەکەش گوتی: "بوونی هێزە بیانییەکان لە عێراق راست نییە، هاوکات هێرشکردنە سەر گەلانی ناوچەکەش کارێکی نادروستە."

عەبدولمەهدی رەخنەی لە هێرشەکانی سەر غەززە و ئێران گرت و هاوکات هێرشەکانی ئێرانیشی بۆ سەر ناوچەکە بە "نادروست" وەسف کرد و داوای چارەسەرکردنی ئەو ئاڵۆزییانەی کرد.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق پشتیوانی خۆی بۆ مافەکانی گەلی کوردستان دەربڕی و رایگەیاند: "دەبێت گەلان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن؛ گەلی هەرێمی کوردستان وەکو هەموو گەلانی دیکە هاوبەشێکی رەسەنی ناوچەکەن و رەگ و ریشەیان لەم خاکەدا هەیە، بۆیە مافی تەواوی بڕیاردانیان هەیە."