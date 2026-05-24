سەرۆک بارزانی و مستەفا کازمی دۆخی سیاسیی عێراق تاوتوێ دەکەن

سەرۆک بارزانی و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق، بارودۆخی سیاسی و دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

رۆژی یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، پێشوازیی لە مستەفا کازمی، کەسایەتیی سیاسیی و سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق کرد.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، لە دیدارەکەدا بارودۆخی سیاسی و دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە بە گشتی خرایە بەرباس و گفتوگۆ.

لە بەشێکی دیکەی ئەو دیدارەدا تیشک خرایە سەر بارودۆخی سیاسیی عێراق، هەروەها هەماهەنگیی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق تاوتوێ کرا.