ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی و عادل عەبدولمەهدی

عەبدولمەهدی: سەردانەکەی مەسرور بارزانی رۆڵی ئەرێنی لە چارەسەری کێشەکاندا دەبێت

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە درێژەی دیدارەکانیدا لە بەغدا، لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق کۆبووەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا هاتووە، ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق عادل عەبدولمەهدی کۆبووەوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، لە دیدارەکەدا، عادل عەبدولمەهدی ئاماژەی بە پێگەی گرنگی هەرێمی کوردستان کرد و ستایشی رۆڵ و رێبەرایەتیی مێژووییی سەرۆک بارزانی وەک رێبەرێکی نیشتمانی لە کوردستان و عێراق و ناوچەکە کرد. هەروەها باسی لە گرنگیی سەردانی سەرۆکی حکوومەت بۆ بەغدا کرد کە رۆڵی ئەرێنی و باشی لە چارەسەرکردنی کێشەکان و لەیەکنزیککردنەوەی لایەنە سیاسییەکان لە رێگەی گفتوگۆ و لەیەکتێگەیشتن دەبێت.

لە راگەیەنەدراوەکەدا هاتووە، سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانی و هەڵوێستی دۆستانەی عادل عەبدولمەهدی کرد بەرانبەر مافە رەوا و دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان.