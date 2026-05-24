شاخەوان عەبدوڵڵا: شێخە عەرەبەکان بنەماڵەی بارزانییان وەک هێمایەکی گەورەی بەرگری ناساند

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، وردەکاریی دیدارێکی گرنگی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرۆک هۆز و تیرەکانی پارێزگاکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق دەخاتەڕوو، جەختیش دەکاتەوە شێخە عەرەبەکان بڕنۆیان وەک هێمای بەرگری کورد پێشکەشی سەرۆکوەزیران کردووە.

یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، ئەمڕۆ ژمارەیەکی زۆر لە شێخ و ریشسپی و گەورە پیاوانی هۆزە عەرەبەکانی عێراق پێشوازیان لە مەسرور بارزانی کردووە، کە لە ناوچە جیاوازەکانی وەک بەسرە، نەجەف، کەربەلا، دیوانییە، بەغدا و ئەنبارەوە هاتبوون.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی ئاماژەی بەوە کرد، کە شێخە عەرەبەکان بڕنۆیەکیان پێشکەشی مەسرور بارزانی کردووە. ئەو روونیکردەوە کە ئەم دیارییە لە لای شێخەکان هێمایەکی مێژووییە و گوتی: "ئەوان باسیان لەوە کرد کە ئەم بڕنۆیە هێمای بەرگریی کورد بووە لە ساڵانی رابردوودا، بۆیە وەک رێزێک بۆ مێژووی پڕ لە خەباتی گەلی کورد پێشکەشیان کرد."

شاخەوان عەبدوڵڵا سەرنجی خستە سەر گوتەی شێخەکان لە ناو کۆبوونەوەکەدا و رایگەیاند: "شێخەکان پەیامێکی روونیان هەبوو و گوتیان؛ رەنگە سیاسییەکان جیاوازی و کێشەیان لەگەڵتان هەبێت، بەڵام مێژووی ئێوە و بنەماڵەی بارزانی و پارتی دیموکراتی کوردستان لای ئێمە زۆر گەورەترە لە سیاسەت، ئێوە لای ئێمە هێمای رەسەنایەتی و بەرگرین لە عێراقدا."