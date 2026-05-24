سەرۆکوەزیران لە بەغدا سیاسی

عەلی دیفاعی: مەسرور بارزانی دەستپێشخەریی بۆ کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێی لەگەڵ بەغدا کردووە

گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی لە عێراق، سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا بە "زۆر ئەرێنی" وەسف دەکات و رایدەگەیەنێت کە ئەم هەنگاوە دەسپێکی قۆناغێکی نوێیە بۆ چارەسەرکردنی پرسە ئابووری و سیاسییەکان.

یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، عەلی دیفاعی، گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "سەردانەکەی مەسرور بارزانی زۆر ئەرێنی بوو، ئەو دەسپێشخەری کردووە بۆ کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێ لەگەڵ بەغدا، بەتایبەتی لەو دۆسیە گرنگانەی کە پەیوەستن بە لایەنی ئابووری و سیاسییەوە."

عەلی دیفاعی ئاماژەی بەوە کرد کە لە کۆبوونەوەکاندا جەخت لەسەر بەرژەوەندیی هاوبەش کراوەتەوە و گوتی: "مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە بەرژەوەندیی عێراق لە بەرژەوەندیی هەموو پێکهاتە و پارێزگاکانیدایە؛ هەر دەستکەوتێک بۆ کوردستان یان پارێزگاکانی تری عێراق هەبێت، دەبێتە دەستکەوت بۆ هەموو وڵات بە گشتی."

لە بەشێکی تری لێدوانەکەیدا، دیفاعی ئاماژەی دا، "هەموو دۆسیەکان لە رێگەی گفتوگۆ و ئەم جۆرە سەردانانەوە دەکرێت چارەسەر بکرێن، چونکە پەیوەندییە سیاسی و کۆمەڵاتییەکانمان زۆر قووڵ و مێژوویین."

هەروەها ئاشکرای کرد کە مەسرور بارزانی پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ حکوومەتی نوێی عێراق دەربڕیوە و رایگەیاندووە، "ئامانجی سەرەکی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم سەرخستنی بەرنامەی حکوومی و گەیشتنە بەو ئامانجانەی کە خزمەت بە هەموو گەلی عێراق دەکات."

 
