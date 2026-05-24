مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی پێشووتر ئەیاد عەللاوی کۆبووەوە

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ ئەیاد عەللاوی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق کۆبووەوە؛ لە دیدارەکەدا عەللاوی ستایشی خەبات و قوربانییەکانی گەلی کوردستان و پێگەی مێژوویی سەرۆک بارزانی کرد، لە بەرانبەریشدا سەرۆکی حکوومەت پێزانینی خۆی بۆ هەڵوێستە نیشتمانییەکانی عەللاوی لە پشتگیریکردنی دۆزی کورد دەربڕی.

ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق ئەیاد عەللاوی کۆبووەوە.

لە دیدارەکەدا، ئەیاد عەللاوی ئاماژەی بەوە دا کە گەلی کوردستان خەبات و تێکۆشانێکی زۆری کردووە و قوربانییەکی زۆری داوە و ڕۆڵێکی دیاری لە ڕزگارکردنی عێراق لە دیکتاتۆری و هێنانەئارای سیستەمی نوێی عێراقدا گێڕاوە، ستایشی رۆڵ و پێگەی مێژوویی سەرۆک بارزانیشی وەک رێبەرێکی نیشتمانیی مەزن و کاریگەر لە مێژووی سیاسیی کوردستان و عێراق و ناوچەکەدا کرد.

سەرۆکی حکوومەت پێزانینی خۆی بۆ هەڵوێستی دۆستانە و پشتگیریی بەردەوامی ئەیاد عەللاوی وەکوو کەسایەتییەکی نیشتمانیی دیاری عێراق لە دۆزی رەوای گەلی کوردستان دەربڕی.