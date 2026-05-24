مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی هاوپەیمانیی تەسمیم کۆبووەوە

پێش 59 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی هاوپەیمانیی تەسمیم، هاوڕابوون لە سەر پێویستیی پەرەپێدان و بەهێزکردنی هاریکاری، پەیوەندیی و کاری هاوبەش لە پێناو باشترکردنی دۆخی خزمەتگوزارییەکان و پاراستنی مافەکانی گشت پيکهاتەکان.

ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەردەوامیی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە بەغدا، لەگەڵ شاندێکی هاوپەیمانیی تەسمیم بە سەرۆکایەتیی پەرلەمانتار عامر فائز کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لا هاوڕابوون لە سەر پێویستیی پەرەپێدان و بەهێزکردنی هاریکاری، پەیوەندیی و کاری هاوبەش لە پێناو باشترکردنی دۆخی خزمەتگوزارییەکان و دابينكردنى ژیانێکی شایسەتر و پاراستنی مافەکانی گشت پێکهاتەکان.