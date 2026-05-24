راستەوخۆ؛ کۆنفرانسی رۆژنامەوانیی مەسرور بارزانی لە بەغدا

یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان, لە چوارچێوەی زنجیرە کۆبوونەوە و دیدارە دیپلۆماسییەکانیدا لە پایتەختی فیدراڵی، لەگەڵ عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی کۆبووەوە.

کۆبوونەوەکە کە بە ئامادەبوونی فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق بەڕێوە چوو، تەرخان کرابوو بۆ هەڵسەنگاندنێکی هەمەلایەنەی بارودۆخی گشتیی عێراق و ئاڵنگارییە سیاسی و ئابوورییەکانی قۆناغی هەنووکەیی.

تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکە، جەختکردنەوە بوو لە پێویستیی پشتیوانیکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاری و ئاستەنگە جۆراوجۆرەکان و چارەکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوور و رێزگرتن لە مافەکانی گەلی کوردستان و گشت پێکهاتەکان.

مەسرور بارزانی، دوای کۆتاییهاتنی کۆبوونەوەکە و گفتوگۆکردن لەسەر پرسە چارەنووسسازەکان، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانییدا ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی بۆ رای گشتی خستە روو.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: کۆتاییمان بە سەردانەکە هێنا شوکر بۆ خوا دیدار و کۆبوونەوەی زۆر باشمان هەبوو لەگەڵ زۆرینەی بەرپرسان، لەسەر کۆی پرسە گرنگەکان قسەی پێویستیمان کردووە، داکۆکیمان لەسەر هەموو مافەکانی خەڵکی کوردستان کردووە.

