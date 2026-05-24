مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی رەوتی حیکمە کۆبووەوە

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتیمانی کۆبووەوە، لە دیدارەکەدا جەخت لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور کرایەوە و عەممار حەکیمیش رایگەیاند، بە هەبوونی ئیرادەیەکی راستەقینە دەکرێت سەرجەم کێشەکان "سفر" بکرێنەوە.

لە دوا کۆبوونەوەکانیدا لە بەغدا، ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ تاوتوێ کران.

هەردوولا جەختیان لە پێویستیی پشتیوانیکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاری و ئاستەنگە جۆراوجۆرەکان و چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوور و ڕێزگرتن لە مافەکانی گەلی کوردستان و گشت پێکهاتەکان كردەوە .

لەلای خۆیەوە عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتیمانی لە راگەیەندراوێکدا دەربارەی کۆبوونەوەیان لەگەڵ مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە دا "پێویستە هەماهەنگیی لە هەڵوێستەکان و تەواکاری لە کارکردنی نێوان هەموو لایەنەکاندا هەبێت، بۆ ئەوەی بگەینە چارەسەری کاریگەر بۆ کێشەکان."

حەکیم باسی لە چارەسەرکردنی قەیرانی ئابووری کرد و رایگەیاندووە، پێویستە کار بکرێت بۆ هەمەجۆرکردنی دەروازەکانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق و زیادکردنی سەرچاوەکانی داهاتی نیشتیمانی، لەگەڵ بەگەڕخستنی کەرتە بەرهەمهێنەرەکان بە مەبەستی بەهێزکردنی ئابووریی وڵات.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، سەرۆکی رەوتی حیکمە دەڵێت"ئەگەر ئیرادەیەکی راستەقینە هەبێت، دەکرێت سەرجەم کێشەکانی نێوان ناوەند و هەرێم بەپێی دەستوور و یاسا 'سفر' بکرێنەوە و کۆتاییان پێ بهێنرێت."

ئەم دیدارەی مەسرور بارزانی و عەممار حەکیم، لە چوارچێوەی زنجیرە کۆبوونەوەکانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ سەرکردە و لایەنە سیاسییەکانی عێراق لە بەغدا، بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشە دارایی و دەستوورییەکان.