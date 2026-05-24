سەرکردەیەکی رەوتی حیکمە: کێشەکانی هەولێر و بەغدا بە ئاسانی چارەسەر دەکرێن

سەرکردە لە رەوتی حیکمە، سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا و کۆبوونەوەی لەگەڵ عەممار حەکیم بە "گرنگ و واقعی" وەسف دەکات. رایدەگەیەنێت کە ئەوەی لە نێوان هەرێم و بەغدا هەیە کێشەی قووڵ نین، بەڵکو تەنیا چەند بابەتێکی کارگێڕین کە پێویستییان بە ئیرادەی چارەسەر هەیە بۆ ئەوەی خەڵک لێی سوودمەند بێت.

یەکشەممە 24ی ئایاری 2026، محەممەد حوسام، سەرکردە لە رەوتی حیکمە، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، مەسرور بارزانی زنجیرەیەک دیدار و چاوپێکەوتنی زۆر گرنگی لە بەغدا ئەنجامداوە. گوتیشی: "ئێمە هەمیشە جەختمان لە گرنگیی ئەم جۆرە کۆبوونەوانە کردووەتەوە، چونکە دیدارە راستەوخۆکان ئەنجامی باشتر و خێراتریان دەبێت و سوودی زیاتر بە هاووڵاتییان دەگەیەنن."

سەبارەت بە سروشتی ناکۆکییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا، ئەو سەرکردەیەی رەوتی حیکمە روونیکردەوە: "ئەوەی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەیە، بە مانای راستەقینەی وشە کێشە نین؛ تەنیا چەند بابەتێکی یاسایی و کارگێڕین کە دەکرێت بە ئاسانی چارەسەر بکرێن." ئاشکراشی کرد کە لە کۆبوونەوەکاندا "قسەی واقعی" کراوە بۆ ئەوەی بە زووترین کات زۆرترین کار بکرێت و کێشەکان یەکلایی بکرێنەوە.

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، محەممەد حوسام سەرنجی خستە سەر پرسی شایستە داراییەکان و رایگەیاند: "بەبوونی فالح ساری وەک وەزیری دارایی، و بەهۆی ئەو پەیوەندییە پتەوانەی کە لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا هەمانە، ئەمە کاریگەرییەکی ئەرێنی و راستەوخۆی دەبێت لەسەر خێرا چارەسەرکردنی تەواوی کێشە داراییەکان."