پارێزگاری بەسرە: سەردانی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا ناکۆکییەکان ناهێڵێت

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ی ئایاری 2026، ئەسعەد عیدانی، پارێزگاری بەسرە، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: سەرکردایەتی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆڵگەیەکی سەرەکییە لە پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا، ڕۆڵی سەرەکیی لە یەکتر نزیککردنەوەی لایەنەکان هەیە.

گوتیشی: سەردانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ بەغدا دەبێتە هۆی نەهێشتنی ناکۆکییەکان و دەبێتە بنەمای چارەسەرکردنی کێشەکانی هەولێر و بەغدا.

ئاماژەشی دا، لە کۆبوونەوەکەیدا لەگەڵ مەسرور بارزانی، باسییان لە ژمارەیەک پرسی گرنگ و ستراتیژی کردووە.

پارێزگاری بەسرە باسی لەوەش کرد، دەبێت ڕێگەی گەشەپێدان سوودی بۆ هەموو هاووڵاتییانی عێراق هەبێت،

دەشڵێت: دەبێت لە شارەکانی دیکەی عێراق، سوود لە ئەزموونەکانی هەرێمی کوردستان وەربگیرێت

