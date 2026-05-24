سەرکردەیەکی تەقەدووم: لە داهاتوودا هەماهەنگییەکی باڵا لە نێوان هەولێر و بەغدا دروست دەبێت

سەرکردەیەک لە حزبی تەقەدووم، سەردانەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا بە هەنگاوێکی "ئەرێنی" وەسف دەکات. رایدەگەیەنێت لە قۆناغی داهاتوودا هەماهەنگییەکی باڵا لە نێوان هەولێر و بەغدا دروست دەبێت کە دەبێتە هۆی پاراستنی سەروەریی عێراق و باشترکردنی بژێوی هاووڵاتییان.

یەکشەممە 24ـی ئایاری 2026، محەمەد ئەکرەم غرێری، سەرکردە لە حزبی تەقەدووم، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ (کوردستان24) ئاماژەی بەوە کرد، لە قۆناغی داهاتوودا چاویان لە پەیوەندییەکی باشتر و ئەرێنییە لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ. گوتیشی: "هەبوونی جیاوازی لە بۆچوونەکاندا بابەتی تەندروستە، بەڵام بێگومان پەیوەندییەکان لە کۆتاییدا خزمەتی بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق دەکات."

ئەو سەرکردەیەی حزبی تەقەدووم سەرنجی خستە سەر هەڵوێستی حزبەکەیان لە رۆژانی قەیراندا و رایگەیاند: "هەڵوێستی حزبی تەقەدووم لە رۆژانی جەنگ و ئەو هێرشانەی کرانە سەر هەولێر و هەرێمی کوردستان زۆر روون بووە؛ ئێمە هەمیشە ئەو هێرشانەمان رەت کردووەتەوە و دژی بووین."

محەمەد ئەکرەم جەختی کردەوە کە بەهێزبوونی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا، دەبێتە رێگرێکی گەورە لە بەردەم دەستوەردانی دەرەکی لە کاروباری عێراقدا، هاوکات کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر بووژانەوەی ئابووریی عێراق دەبێت.

داواشی کرد هێزە سیاسییەکان پاڵپشتی لە حکوومەتی فیدراڵ بکەن بۆ ئەوەی بتوانێت داواکارییەکانی هاووڵاتییان لە تەواوی پارێزگاکاندا جێبەجێ بکات، ئاماژەی بەوەش کرد کە قۆناغی داهاتوو قۆناغی "هەماهەنگییەکی باڵا" دەبێت بۆ خزمەتکردنی وڵات.