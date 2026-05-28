پیرۆزبایی مەسرور بارزانی دەگەیەنرێتە پاتریارکی نوێی کەنیسەی کلدانی لە جیهان

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری گواستنەوە و گەیاندن وەک نوێنەری تایبەتی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەردانی پاتریارک (مار پۆڵس سێیەم نۆنا) سەرۆکی نوێی هەڵبژێردراوی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان کرد و تێیدا جەخت لەسەر قووڵکردنەوەی فەرهەنگی پێکەوەژیانی ئایینی کرایەوە.

پێنجشەممە، 28ـی ئایاری 2026، ئانۆ جەوهەر عەبدۆکا، وەزیری گواستنەوە و گەیاندن، وەک نوێنەری تایبەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەردانی پاتریارک (مار پۆڵس سێیەم نۆنا) سەرۆکی نوێی هەڵبژێردراوی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان کرد. لە دیدارەکەدا جەخت لەسەر قووڵکردنەوەی فەرهەنگی پێکەوەژیان و دەستکەوتە خزمەتگوزارییەکانی کابینەی نۆیەم بۆ پێکهاتە ئایینییەکان کرایەوە.

لە سەرەتای دیدارەکەدا، ئانۆ جەوهەر سڵاو و پیرۆزبایی مەسرور بارزانی گەیاندە پاتریارکی نوێ و دووپاتی کردەوە رێبازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمایەکی پتەوی پێکەوەژیانی ئایینی و نەتەوەیی دامەزراوە. شاندی حکوومەت ئاماژەی بەوە کرد ئەم پێکەوەژیانە لە کوردستان تەنیا دروشم نییە، بەڵکو لە واقیعدا بە کردار جێبەجێ کراوە.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، سەرنج خرایە سەر ئەو پڕۆژە ستراتیژییانەی کە راستەوخۆ خزمەت بە مەسیحییەکان و تەواوی هاووڵاتییان دەکەن، لەوانە:

- بنیاتانی کەنیسە و دامەزراوە ئایینییە نوێیەکان.

- دابینکردنی کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون بۆ گەنجانی مەسیحی لە قەزای عەنکاوە.

- پێشخستنی کەرتی گەیاندن و دابینکردنی خێراترین هێڵی ئینتەرنێت لە ناوچەکەدا.

- رێکخستنەوەی کەرتی گواستنەوە و پڕۆژە گەورەکانی کارەبا، ئاو و رێگاوبان.

لای خۆیەوە، پاتریارک مار پۆڵس سێیەم نۆنا، وێڕای دەربڕینی رێز و سڵاوی بۆ سەرۆکوەزیران، رایگەیاند: "من بۆ ماوەیەکی درێژە بە وردی چاودێریی کارەکانی مەسرور بارزانی و حکوومەتی هەرێم دەکەم؛ جەنابیان پیاوی کردارن نەک تەنیا گوتار." ئاماژەی بەوەش کرد ئەو گۆڕانکاری و پڕۆژانەی لە کوردستان بەدی دەکرێن، شاهیدی راستگۆیی ئەو سەرکردایەتییەن. پاتریارک سڵاوی تایبەتی خۆشی بۆ سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان بارزانی نارد و بڕیاری دا لە ئایندەیەکی نزیکدا سەردانی هەرێمی کوردستان بکات.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، دوو دیاریی هێمایی پێشکەش بە پاتریارک کران، کە یەکێکیان لە داری بەڕوو و بەردی رەسەنی چیاکانی کوردستان دروست کرابوو و چەندین هێمای ئایینیی مەسیحی لەسەر نەخشێنرابوو، وەک گوزارشتێک بۆ خۆڕاگری و رەسەنایەتیی گەلی کوردستان.

ئەم دیدارە بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە مەترانە باڵاکانی کەنیسەی کلدانی (مار بەشار وەردە، مار میخائیل مەقدەسی، مار فیلێکس شابی، مار باسلیۆس یلدو) و کەسایەتییە ئایینییەکان بەڕێوەچوو.

یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکدا، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی پاتریارک مار پۆڵسی سێیەم نۆنا کرد بە بۆنەی هەڵبژاردنی بە پاتریارکی نوێی کەنیسەی کلدانی لە جیهان.

مەسرور بارزانی گوتیشی: هەرێمی کوردستان، شانازی بە پێگەی خوشک و برا کلدانەکان و گشت کریستیانانی کوردستان دەکات و جەخت لەسەر پابەندبوونی نەگۆڕمان بەهێزکردنی کولتووری پێکەوەژیانی ئاشتییانەی نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەکەینەوە.