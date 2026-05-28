دەزگای خێرخوازیی بارزانی گۆشتی بەسەر هەزار خێزانی پیرەمەگروون دابەشکرد

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە رۆژانی جەژندا گۆشتی قوربانی بەسەر ماڵە کەمدەرامەتەکاندا دابەش دەکات، لەم چوارچێوەیەدا گۆشتیان بەسەر هەزار خێزانی نیشتەجێی پیرەمەگرووندا دابەشکردوە.

سروە ساڵح، بەرپرسی ئۆفیسی سلێمانیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، دەربارەی دابەشکردنی گۆشتی قوربانی بەسەر خەڵکی هەژار و کەمدەرامەت بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەمڕۆ گۆشتی قوربانی بەسەر هەزار خێزانی نیشتەجێی دوو گەڕەکی گەورەی پیرەمەگرووندا دابەش کراوە.

بەرپرسی ئۆفیسی سلێمانیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەی بەوەشکرد، لە چەند رۆژی رابردوودا، ئۆفیسەکەیان لە چوارچێوەی پڕۆژە مرۆییەکانیدا، دوو هەزار پاکێجی خۆراکی پێشکەش بە هاووڵاتییانی کەمدرامەت کردووە.

هاوکات دوێنێ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوەدا، زیاتر لە 945 ملیۆن دینار بۆ دابینکردنی گۆشت و جلوبەرگی جەژن تەرخان کراوە.