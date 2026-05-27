بەغدا..11 هاووڵاتی لەنێو یارییەکدا گیریان خوارد

لە یەکێک لە شارەکانی یاری لە کەرتی کەرخی بەغدا، 11 هاووڵاتی بەهۆی وەستانی لەناکاوی یارییەک لە بەرزاییەکی زۆردا گیریان خوارد و مەترسی لەسەر ژیانیان دروستبوو، دواتر تیمەکانی بەرگریی شارستانی گەیشتنە شوێنەکە و توانییان سەرجەمیان بە سەلامەتی رزگار بکەن.

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگری شارستانی راگەیاند، ئێوارەی چوارشەممە، یەکەم رۆژی جەژنی قوربان، یارییەک بەناوی "ستار فلایەر" (Star Flyer) لە یەکێک لە شارەکانی یاری لە دیوی کەرخی بەغدا، بە شێوەیەکی لەناکاو لە کارکەوت، بەو هۆیەشەوە 11 هاووڵاتی لە بەرزاییەکی زۆردا لە نێوان زەوی و ئاسماندا مانەوە و گیریان خوارد.

دوای وەرگرتنی زانیارییەکان، تیمەکانی رزگارکردن گەیشتنە شوێنی رووداوەکە و دەستیان کرد بە هێنانە خوارەوەی ئەو کەسانەی لەو بەرزاییە ترسناکەدا مابوونەوە. بەرگریی شارستانی ئاماژەی بەوە کردووە، بۆ گەیشتن بە گیرخواردووەکان ئۆتۆمبێلی پەیژەداریان بەکارهێناوە کە تایبەتن بە کارەکتەرە بەرزەکان.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پرۆسەی رزگارکردنەکە لە بارودۆخێکی ئاڵۆزدا بەڕێوەچوو، بەڵام تیمەکان سەرکەوتوو بوون لە رزگارکردنی هەر 11 هاووڵاتییەکە کە سەرجەمیان بە سەلامەتی هێنرانە خوارەوە و هیچ بریندارێک لە نێوانیان دا نەبوو.

یاری ستار فلایەر و شێوازی کارکردنی:

شێوازی کارکردن: ئەم یارییە لە تاوەرێکی ستوونیی یەکجار بەرز پێکهاتووە. کورسییەکان بە زنجیری زۆر بەهێز بەستراونەتەوە بە بەشێکی بازنەیی کە بە دەوری تاوەرەکەدا دەسووڕێتەوە. کاتێک یارییەکە دەست پێ دەکات، کورسییەکان هەم بەرز دەبنەوە و هەم بە خێرایی دەسووڕێنەوە.

هەستی فڕین: بەهۆی خێرایی سووڕانەوەکە، "هێزی خولگەیی دەرەکی" دروست دەبێت کە کورسییەکان بەرەو دەرەوە پالدەنێت. ئەمە هەستێکی وەک فڕین لە ئاسماندا بە سەرنشینەکە دەدات، چونکە تەنیا زنجیرەکان کورسییەکە رادەگرن.

بەرزایی: یاریی ستار فلایەر بەوە ناسراوە کە یەکێکە لە بەرزترین یارییەکان. لە هەندێک وڵات بەرزایی ئەم یارییە دەگاتە زیاتر لە 120 مەتر، کە دیمەنێکی پانۆرامایی سەرسوڕهێنەر بەو کەسانە دەبەخشێت کە سواری دەبن.

سەلامەتی: هەرچەندە یارییەکە ترسناک دەردەکەوێت، بەڵام بە سیستەمی سەلامەتیی توند و زنجیری بەستراوە. زۆربەی ئەو رووداوانەی تێیدا روودەدەن بەهۆی کێشەی تەکنیکی یان پچڕانی کارەباوەیە کە دەبێتە هۆی وەستانی یارییەکە لە بەرزایی، نەک کەوتنی کورسییەکان.