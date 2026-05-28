پەروین بوڵدان ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی ئیمرالی ئاشکرا دەکات

پەروین بوڵدان، ئەندامی شاندی ئیمرالی وردەکاریی نوێی لەبارەی کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئۆجەلان جەختی لەسەر دەرکردنی یاسایەکی چوارچێوە کردووەتەوە بۆ بەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتی.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 28ـی ئایاری 2026، ئاژانسی هەواڵی ANF رایگەیاند، پەروی بوڵدان ئەندامی شاندی ئیمرالی وردەکاری کۆبوونەوەی لەگەڵ ئۆجەلان بڵاودەکاتەوە و رایدەگەیێنێت، کۆبوونەوەکە سێ کاتژمێری خایاندووە و ئۆجەلان هەڵسەنگاندنێکی وردی بۆ فۆرمی ئەو یاسایە کردووە کە پێویستە ئامادە بکرێت. بوڵدان گوتی "ئۆجالان پێی وایە پێویستە یاسایەکی بنەڕەتی و دەستووری دەربچێت کە لە 7 بۆ 8 ماددە پێکبێت. ئەم یاسایە دەبێتە چەرخی جوڵێنەری دیموکراسی و تەنیا بۆ یەکجار جێبەجێ دەکرێت."

هەروەها ناوەڕۆکی یاساکە رێگە خۆش دەکات کە ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لە ماوەیەکی دیاریکراودا سوود لەو یاسایە وەربگرن و بگەڕێنەوە بۆ تورکیا یان بچنە هەر شوێنێکی دیکە کە خۆیان دەیانەوێت.

پەروین بوڵدان ئاماژەی بەوە کرد، دۆخی تەندروستی ئۆجەلان زۆر باشە و متمانەی بە پرۆسەکە هەیە. گوتیشی "ئێمە هەوڵ دەدەین لە ماوەی مانگ و نیوێکدا، واتە پێش داخرانی پەرلەمان، رەشنووسی یاساکە ئامادە بکەین و بیخەینە بەردەم ئۆجالان، چونکە پرۆسەکە بەپەلەیە و نابێت کات بەفیڕۆ بدرێت."

هەروەها جەختی کردەوە کە دوای دەرچوونی ئەم یاسایە، پاکێجەکانی دیموکراسی و چاکسازیی دیکە دێنە ئاراوە و تورکیا دەچێتە قۆناغێکی نوێی سیاسییەوە. ئاماژەی بەوەش کرد، بەهۆی ئاڵۆزییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، پێویستە ئەم هەنگاوانە بە خێرایی بنرێن بۆ ئەوەی پرۆسەی ئاشتی ببێتە خاوەن بنەمایەکی یاسایی و جێگیر.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:

26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.

28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.

پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."

1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.

5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە.

بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.

11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.