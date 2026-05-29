کەشناسیی عێراق: پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە

کەشناسیی عێراق: لە ناوچە شاخاوییەکانی کوردستان ئەگەری نمە باران هەیە

دەستەی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی عێراق، ئەمڕۆ هەینی پێشبینییەکانی کەشوهەوای 4 رۆژی داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرما لە زۆربەی ناوچەکان بەرز ببنەوە.

دەستەی کەشناسیی عێراق رایگەیاند، پێشبینی دەکات کەشوهەوای سبەی شەممە، 30-5-2026، لە زۆربەی ناوچەکان ئاسمان ساماڵ و نیمچە هەور بێت، لەگەڵ ئەگەری نمە باران لە ناوچە شاخاوییەکانی هەرێمی کورستان، پلەکانی گەرما لە ناوەڕاست و باکوور کەمێک بەرز دەبنەوە، بەڵام لە باشووری عێراق کەمێک دادەبەزن.

بەرزترین پلەکانی گەرمای رۆژی شەممە لە شارەکان بەم شێوەیە.

سڵێمانی 28 پلە

دهۆک 29 پلە

هەولێر 30 پلە

نەینەوا 32 پلە

کەرکووک 33 پلە

بەغدا، سەڵاحەدین، ئەنبار و دیالە 34 پلە

کەربەلا 35 پلە

واست و بابل 36 پلە

نەجەف، زیقار و موسەنا 37 پلە

دیوانییە و بەسرە 38 پلە

سەبارەت بە رۆژانی داهاتوو، کەشناسیی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە، پێشبینی دەکات رۆژی یەکشەممە، 31-5-2026، پلەکانی گەرما لە ناوەڕاست و باشوور بەرز ببنەوە، هەروەها بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ رۆژانی دووشەممە و سێشەممە بەردەوامی دەبێت، لەگەڵ ئەگەری نمە باران لە رۆژهەڵاتی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان.