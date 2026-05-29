نەخۆشخانەی لەدایکبوونی هەولێر ئاماری رۆژانی جەژن رادەگەیەنێت

لە رۆژی پێش جەژنەوە تاوەکو ئێستا 61 منداڵی کوڕ و 64ـی کچ لە نەخۆشخانەی ئافرەتان و لە دایکبووانی فێرکاری لە هەولێر لە دایکبوونە.

ئەمڕۆ هەینی، 29ـی ئایاری 2026، شوان تەحسین، بەڕێوەبەری کارگێڕیی نەخۆشخانەی ئافرەتان و لەدایکبوونی فێرکاری لە شاری هەولێر، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، لە رۆژی عەرەفەوە تاوەکو ئێستا 596 نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەکەیان کردووە و چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە.

سەبارەت بە ئاماری لەدایکبوون، شوان تەحسین گوتی: 125 منداڵ لەدایکبوون، کە بەمشێوەیەی خوارەوە دابەش بوون:

1. لەدایکبوونی سروشتی (ئاسایی):

کۆی گشتیی 90 منداڵ بە شێوەی سروشتی لەدایکبوون، کە پێکهاتوون لە:

48 کوڕ.

42 کچ.

.2لەدایکبوون بە نەشتەرگەری:

کۆی گشتی 35 منداڵ لە ڕێگەی نەشتەرگەرییەوە لەدایکبوون، کە پێکهاتوون لە:

13 کوڕ.

22 کچ.

ئەمڕۆ سێیەم رۆژی جەژنی قوربانە و نەخۆشخانە و کەرتە خزمەتگوزارییەکان بەشێوەیەکی ئێشکگری بەردەوام لە خزمەت هاووڵاتییاندان.