زەیدی: دەبێ کۆنتڕۆڵی چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت

سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لە جێبەجێکردنی پرۆژەی کۆنترۆڵکردنی چەک بە دەست دەوڵەتەوە کردەوە. هاوکات هۆشداریی دا کە رێگە بە هیچ جۆرە پێشێلکارییەکی یاسایی نادرێت و حکوومەت لە جێبەجێکردنی راسپاردەکان بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی و پاراستنی سەروەریی خاکی وڵات سوورە.

هەینی، 29ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازیی لە ژمارەیەک سەرۆک هۆز و کەسایەتییە دیارەکان کرد کە بە مەبەستی پیرۆزباییکردنی جەژنی قوربانەوە سەردانیان کردبوو.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، راگەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، عەلی زەیدی، بە توندی جەختی لەوە کردەوە کە "حکوومەت سوورە لەسەر جێبەجێکردنی پرۆژەی کۆنترۆڵکردنی چەک بە دەست دەوڵەتەوە و، بە هیچ شێوەیەک رێگە نادات دەسەڵات و سەروەریی یاسا پێشێل بکرێت."

سەرۆکوەزیران روونیشی کردەوە، کە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، بەهێزکردنی پێگە و سەروەریی عێراق و، کرانەوە بە رووی بونیادنانی پەیوەندییە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا لە پێناو بەرژەوەندییەکانی عێراق، لە پێشینەی کارەکانیاندان.