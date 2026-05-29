مەزهەر محەمەد: بودجەی 2026 ئاڵۆزترین بودجەی مێژووی هاوچەرخی عێراق دەبێت

"بودجەی 2026 تیشک دەخاتە سەر کەمکردنەوەی خەرجییە ناپێویستەکان"

راوێژکاری دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات، کە بودجەی 2026 جۆرێکە لە "بودجەی بەڕێوەبردنی قەیران" و تێیدا سەرنجی تەواو دەخرێتە سەر کەمکردنەوەی خەرجییە لاوەکییەکان و پاراستنی مووچە و بژێویی هاووڵاتییان.

هەینی، 29ـی ئایاری 2026، مەزهەر محەمەد ساڵح، راوێژکاری دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی عێراقییە رایگەیاند: "لە سێبەری ئەو قەیرانە پەرەسەندووەی لە گەرووی هورمزدا دەگوزەرێت، کە وەک شادەماری سەرەکیی گواستنەوەی نەوتی جیهانی بارگاوی بووە بە دڵەڕاوکێ و گرژی، عێراق خۆی لە بەردەم ئاڵنگارییەکی دووسەرەدا دەبینێتەوە؛ لە لایەکەوە چۆنیەتیی تێپەڕاندنی یاسای بودجەی گشتی بۆ ساڵی 2026 لە ناوەڕاستی پشێوییەکی هەرێمیدا کە هەڕەشە لە هەناردەی نەوتەکەی دەکات و لە لایەکی دیکەشەوە پاراستنی سەقامگیریی دارایی لە ناوخۆی وڵاتدا."

ئەو راوێژکارە روونی کردەوە، سەرەڕای ململانێ جیۆپۆلەتیکییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەڕەشە راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆکان بۆ سەر جووڵەی دەریاوانی و وزە لە گەرووی هورمز، لە رووی دەستووری و سیاسییەوە هێشتا دەرفەتی داڕشتنی بودجەی 2026 لە ئارادایە.

بەڵام هۆشداریی دا، "کە بودجەی 2026 دەبێتە یەکێک لە هەستیارترین و ئاڵۆزترین بودجەکان لە مێژووی نوێی دارایی عێراقدا، بەهۆی پەیوەندیی ئۆرگانیی نێوان ئابووریی عێراق و بازاڕەکانی نەوتی جیهانی."

بە گوتەی مەزهەر محەمەد، عێراق هێشتا بە شێوەیەکی نیمچە تەواوەتی بۆ دابینکردنی مووچە، خانەنشینی، چاودێریی کۆمەڵایەتی، خەرجییە بەکاربردنەکان و پرۆژە وەبەرهێنانەکان پشتبەستووە بە داهاتی نەوت. بۆیە "هەر پشێوییەک لە هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی کەنداوەوە، دەبێتە هۆی دروستبوونی گوشاری راستەوخۆ لەسەر سەقامگیریی دارایی و نەختینەیی دەوڵەت."

لەگەڵ ئەوەشدا، راوێژکارەکەی سەرۆکوەزیران لایەنێکی ئەرێنیی قەیرانەکانی ئاشکرا کرد و وتی: "قەیرانە جیۆپۆلەتیکییەکان زۆرجار دەبنە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە جیهاندا، ئەمەش رەنگە هەناسەیەکی دارایی کاتی بە عێراق ببەخشێت کە تیژیی کورتهێنانەکە کەم بکاتەوە و دەرفەتێک بڕەخسێنێت بۆ تێپەڕاندنی بودجەی 2026 بەبێ درزێکی دارایی راستەوخۆ، بە تایبەت ئەگەر ئیدارەی دارایی سەرکەوتوو بێت لە بەڕێوەبردنی کارامەی داهاتە نەوتییەکان و دۆزینەوەی جێگرەوە بۆ هەناردەکردن."

مەزهەر محەمەد ساڵح رایگەیاند: کە ئاڵنگارییە راستەقینەکە لە خودی تێپەڕاندنی یاسای بودجەدا نییە، بەڵکوو لە توانای دارایی گشتیدایە بۆ پاراستنی بەردەوامیی پارەدارکردن لە ژینگەیەکی هەرێمیی پڕکێشەدا.

جەختیشی کردەوە کە "ئەگەر بودجەی 2026 لەم کەشە جیۆپۆلەتیکییەدا پەسەند بکرێت، زیاتر لە (بودجەی بەڕێوەبردنی قەیران) دەچێت وەک لە بودجەی فراوانبوونی ئابووری یان گەشەپێدانی بەردەوام. ئەمەش وا دەخوازێت کە هەردوو دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن، بە دوور لە کاردانەوەی هەنووکەیی و خەرجیی لەناکاوی بێبەرنامە، بە عەقڵانییەتێکی ئابووری و واقیعبینییەکی داراییەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکەن."