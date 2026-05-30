روبیۆ: ئەرکی باراک وەک نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا کۆتایی هاتووە
ئەمڕۆ شەممە، 30ـی ئایاری 2026، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە پۆستێکی تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ڕایگەیاند، "ئەرکی توم باراک وەک نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا کۆتایی هاتووە".
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی لەوەش کردووە، "سەرەڕای کۆتاییهاتنی ئەم پۆستە فەرمییەی، باراک لە چوارچێوەی ئیدارەی ترەمپدا بەردوام دەبێت لە گێڕانی رۆڵێکی سەرکردایەتیی گرنگ لە بەڕێوەبردنی هەردوو دۆسیەی سووریا و عێراقدا".
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ستایشی کارەکانی باراکی کرد و رایگەیاند، ئەزموون و تێگەیشتنی قووڵی ئەو بۆ کارنامەی "پێشینە بۆ ئەمریکایە"، بەردەوام دەبێت لە بەدیهێنانی دەستکەوتی سیاسی بۆ واشنتن لە ناوچەکەدا.
Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026
While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America…