سەباح نوعمان: سەروەریی تەواو بەسەر ئاسمانی عێراقدا دەچەسپێنین

"رێگە بە هیچ لایەنێک نادرێت سەقامگیری و کاروانی ئاوەدانیی عێراق تێکبدات"

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، جەخت لەوە دەکاتەوە، کە رێگە نادەن هیچ لایەنێک هەڕەشە لە سەقامگیریی عێراق بکات. دەشڵێت: سنوورەکانمان پارێزراون و سەروەریی رەها بەسەر ئاسمانی عێراقدا دەچەسپێنین.

هەینی، 29ـی ئایاری 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی عێراقییە، ئاماژەی بەوە کرد، سنوورەکانی عێراق، بە تایبەتی سنوورەکانی رۆژئاوا، بە تەواوەتی لە رێگەی سیستەمی چاودێریی پێشکەوتوو و بە بەرزترین ئاستی ئامادەباشییەوە پارێزراون.

سەبارەت بە پاراستنی ئاسمانی عێراقیش، نوعمان دووپاتی کردەوە، کە "حکوومەت بە پێی دیدگایەکی ستراتیژیی گشتگیر کار دەکات بۆ بەهێزکردنی تواناکانی بەرگریی ئاسمانی و چەسپاندنی سەروەریی نیشتمانیی تەواوەتی بەسەر ئاسمانی وڵاتدا."

جەختیشی کردەوە کە "عێراق ئەمڕۆ دەستپێشخەریی ئەمنیی بە دەستەوەیە و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە هیچ لایەنێک نادات هەڕەشە لە ئاسایشەکەی بکات، یان ئەو سەقامگیری، ئاوەدانی و گەشەپێدانە تێکبدات کە بە قوربانیدانی شەهیدە قارەمانەکان بە دەست هاتوون".