مەسرور بارزانی و موسەننا سامەرائی جەختیان لەچارەسەری کێشەکانی هەولێر و بەغدا کردەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە موسەننا سامەڕائی سەرۆکی هاوپەیمانیی ئه‌لعەزم کرد.

لە دیدارەکەدا ، بیروڕا لەبارەی بارودۆخی گشتیی و دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی پرۆسەی سیاسیی عێراق ئاڵوگۆڕ کرا.

هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگی پشتیوانیکردنی حکوومەتی فیدراڵ لە سەر بنەمای خزمەتکردنی گشت هاووڵاتی و پێکهاتەکانی عێراق و چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ڕێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی دەستووری هەرێمی کوردستان.