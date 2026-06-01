واشنتن بودجەی پەرەپێدانی فڕۆکەی F-47 بە رێژەی 65% زیاد دەکات
هێزی ئاسمانی ئەمریکا بودجەی پەرەپێدانی پڕۆژەی فڕۆکەی جەنگیی نوێی F-47ی بۆ ساڵی 2027 بە رێژەی 65% زیاد کرد، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ گواستنەوەی پڕۆژەکە بۆ قۆناخی دیزاین، ئەندازیاری و بنیادنانی فیزیایی.
بەگوێرەی ئەو بەڵگەنامانەی بودجە کە ئاژانسەکانی هەواڵ بڵاویان کردووەتەوە، بۆ ساڵی دارایی 2026 داوای 3.05 ملیار دۆلار بۆ پڕۆژەکە کراوە، بەڵام ئەم بڕە بۆ ساڵی دارایی 2027 بەرز دەبێتەوە بۆ 5.04 ملیار دۆلار.
لە کۆی بودجەی ساڵی 2027، بڕی 4.92 ملیار دۆلار بە شێوەیەکی راستەوخۆ بۆ کارەکانی پەرەپێدان و تاقیکردنەوەکانی فڕۆکەکە تەرخان کراوە، لە کاتێکدا 116.8 ملیۆن دۆلار بۆ خەرجییە کارگێڕییەکان و بەڕێوەبردنی پڕۆگرامەکە دیاری کراوە.
بەڵگەنامەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئاستی بەرزی بودجە لە ساڵانی داهاتوودا بەردەوام دەبێت؛ چاوەڕوان دەکرێت لە ساڵی 2028دا داواکاریی بودجە لە 5.2 ملیار دۆلار تێپەڕێت، تا ساڵی 2030یش بڕی بودجەی ساڵانە لە 3.2 ملیار دۆلار کەمتر نابێتەوە. بڕیاریشە قۆناخی پەرەپێدانی ئەندازیاری و بەرهەمهێنان تا ساڵی 2031 بەردەوام بێت.
پێشتر دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە ئاداری 2025دا فڕۆکەی F-47ی ئاشکرا کرد، بڕیارە ببێتە یەکەم فڕۆکەی جەنگی لە نەوەی شەشەم. ترەمپ رایگەیاند؛ ئەم فڕۆکەیە دەبێتە "پێشکەوتووترین، بەهێزترین و کوشندەترین"فڕۆکە کە تا ئێستا دروست کرابێت،" ئاماژەی بەوەش کرد، نموونەیەکی تاقیکاریی (Prototype) ئەم فڕۆکەیە ماوەی پێنج ساڵە بە نهێنی دەفڕێت.