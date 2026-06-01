وەزارەتی پێشمەرگە: پلەی 1385 ئەفسەر بەرز کرایەوە
وەزیری پێشمەرگە واژۆی لەسەر پلەبەرزکردنەوەی ئەفسەرانی هێزەکانی 70، هێزەکانی پشتیوانی، فەرماندەیی بەرگری و فریاکەوتن کرد.
راگەیاندنی وەزارەتی پێشمەرگە بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ دووشەممە، 01ـی حوزەیرانی 2026، شۆڕش ئیسماعیل، وەزیری کاروباری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، واژۆی لەسەر خشتەکانی پلەبەرزکردنەوەی ئەفسەرانی (فەرماندەیی هێزەکانی 70ی پێشمەرگە، هێزەکانی پشتیوانی یەک، هێزەکانی پشتیوانی دوو، و فەرماندەیی هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن) کرد.
بەپێی خشتەکان، (1385) ئەفسەر لە سەرجەم ئەو هێزانە پلەکانیان بەرزکراوەتەوە.
هاوكات لەگەڵ واژۆکردنی خشتەکەدا، وەزیری پێشمەرگە لە پەیامێکدا رایگەیاند "خۆشحاڵین هەوڵەکانمان لە رێکخستنەوە و ئاساییکردنەوەی پرۆسەی پلەبەرزکردنەوەی ئەفسەرانی هێزی پێشمەرگە سەرکەوتووبوو؛ ئێستا پرۆسەکە بە شێوەیەکی ئاسایی و یاسایی لە کات و وادەی خۆیدا جێبەجێ دەکرێت".
دەشڵێت " دڵنیام ئەم قۆناغە نوێیەی پلەبەرزبوونەوەتان دەبێتە پاڵنەرێکی بەهێزتر بۆ بەردەوامبوون و پەرەپێدانی توانا سەربازییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سەرخستنی پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکانمان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا".