خەڵاتەکانی یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام دابەشکران

پێش 13 خولەک

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام، بەبەشداری 33 فیلمی کوردی، لە بەریتانیا لەشاری بێرمینگهام بەڕێوەچوو و خەڵاتەکان دابەشکران.

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ی حوزەیرانی 2026، شەهێن سابیر، گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە بە کوردستان24ی گوت، "خولی ئەمساڵی فێستیڤاڵ، 33 فیلمی بەشداربووی تێدابوو کە لە نێوانیاندا سێ فیلمی درێژ و دوو فیلمی ئەنیمەیشن هەبوون و زۆربەی بەرهەمەکان لە ژانری درامادا پێشکەش کران. ئەم ژمارەیە نیشانەی گەشەکردنی بەردەوامی سینەمای کوردی و فراوانبوونی دەنگی فیلمسازانی کورد لە دەرەوەی سنوورەکانە."

شەهێن سابیر گوتیشی، "لە کۆتایی یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام، کە 33 فیلمی کوردی و نێودەوڵەتی تێیدا پێشبڕکێیان دەکرد، هەشت خەڵاتی سەرەکی بەسەر براوەکاندا دابەشکران وەکو، خەڵاتی باشترین فیلم بۆ فیلمی "لیمۆ هەموو شتێکی دەزانی". لە بەشی دەرهێناندا، خەڵاتی باشترین دەرهێنەر بۆ یاکوپ لە فیلمی "مۆری". خەڵاتی باشترین سینەماتۆگرافی بۆ محەمەد رەزا ساجدیە لە فیلمی "ماڵی مانگ". لە بەشی ئەکتەری کچ، مریەم بوبانی بەهۆی رۆڵگێڕانی لە فیلمی "کوڕ"، خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچی بەدەستهێنا."

گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە باس لە خەڵاتەکانی دیکەی فێستیڤاڵەکە دەکات و دەڵێت، "هەروەها، خەڵاتی باشترین ئەکتەری کوڕ درا بە هونەرمەند ماهیر حەسەن لە فیلمی "ژان". لە بەشی نووسینی سیناریۆدا، لەیلا باغ پیرا بۆ سیناریۆی فیلمی "ژان"، خەڵاتی باشترین سیناریۆی بەدەستهێنا. خەڵاتی باشترین دیزاینی دەنگ بۆ فیلمی "ئانیتا لە هەواڵەکاندا ونبووە". لە کۆتایی خەڵاتەکاندا، فیلمی "گەڕان"، خەڵاتی باشترین مۆنتاژی بەدەستهێنا."

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام بە بەشداربوونی ژمارەیەک فیلمساز، هونەرمەند و دڵخوازانی سینەما بەڕێوەچوو. ئەو فێستیڤاڵە بۆتە مەیدانێک بۆ ناساندن و پشتگیری لە بەرهەمە سینەمایییە کوردییەکان و دروستکردنی پەیوەندییەکی فراوانتر لە نێوان سینەماکاران و بینەرانی نێودەوڵەتیدا.