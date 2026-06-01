چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ تاوتوێكردنی كۆكردنەوەی چەك لە دەستی دەوڵەت كۆدەبێتەوە

عەبدولهادی سەعداوی، سەركردە لە هاوپەیمانیی ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدان، بە كوردستان24ـی راگەیاند: ئەمشەو چوارچێوەی هەماهەنگی، بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆكوەزیرانی عێراق كۆدەبێتەوە بۆ تاوتوێكردنی تەواوكردنی كابینەی حکوومەت و پڕكردنەوەی پۆستە وزارییەكان، لەگەڵ گفتوگۆی میكانزمی كۆكردنەوەی چەك لە دەستی دەوڵەت. گوتیشی زۆرینەی گرووپە چەكدارەكان رەزامەندیان داوە چەكەكانیان رادەستی دەوڵەت بكەن، تەنیا دوو گرووپی چەكدار ئامادە نیین چەك رادەستی دەوڵەت بكەن.

عەبدولهادی سەعداوی هەروەها رایگەیاند؛ ئەمریكییەكان دەستەی حەشدی شەعبیان قبووڵە، بەڵام داوای كۆنتڕۆڵكردنی چەكەكانیان دەكات. ئاماژەی بەوەشدا كە پێشنیاز هەیە وەزارەت ئەمنی سیادی فیدراڵی دروست بكرێت، كە حەشدی شەعبی و پۆلیسی فیدراڵی و پۆلیسی وەڵامدانەوەی خێرا لەناو وەزارەتەكە دا بن، بەڵام ئەم بابەتە تاوەکو ئێستا گفتوگۆی لەبارەوە نەكراوە.

ئەمە دەبێتە دووەمی كۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە دوای پێكهێنانی كابینەی نوێی حكوومەتی عێراق. پێشتریش عەلی زەیدی، سەرۆكوەزیرانی عێراق بە نووسراوی فەرمی داوای لە سەرۆكایەتی پەرلەمان كردبوو وەزری یاسادانان بۆ ماوەی 15رۆژ درێژ بكاتەوە تا كابینەی وزاریی تەواو بكرێت.