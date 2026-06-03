شاندەکەی حکوومەتی هەرێم گەیشتە بەغدا

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی حوزەیرانی 2026، بەگوێرەی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لەبەغدا، شاندەکەی هەرێمی کوردستان گەیشتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکوومەتی عێراق کۆدەبێتەوە.

بریارە شاندە کاتژمێر 12:00 یەکەم کۆبوونەوەیان لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق دەستپێبکات.

هەر ئەمڕۆ سەرچاوەیەکی ئاگادار کوردستان24ـی راگەیاند، شاندێکی هەرێمی کوردستان بە سەردانێکی فەرمی دەگاتە بەغدا.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، ئامانجی سەردانی شاندەکە؛ زیادکردنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا؛ بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ؛ باسم عەبادی وەزیری نەوت و شاندێکی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) کۆدەبنەوە.

کوردستان24 زانیویەتی، شاندەکە لە کەمال محەممەد، وەزیری سامانە سروشتییەکان (بە وەکالەت)؛ ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران و ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران پێک دێت.

هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی نەوتی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بەهۆی بارودۆخی ئەمنیی کێڵگە نەوتییەکان، چەند مانگێکە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە و ئەمەش کاریگەری لەسەر قەبارەی هەناردە و داهاتی گشتی کردووە، بۆیە لەگەڵ بەرپرسانی کار بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت بۆ 500 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە دەکەن.

دوای ئەوەی لە ساڵی 2023 هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا بەهۆی بڕیارێکی دادگای نێودەوڵەتییەوە راگیرا، لە کۆتاییەکانی ساڵی 2025ـدا دووبارە دەست بە هەناردەکردنی نەوت کرایەوە. بەڵام لە چەند مانگی رابردوودا بەهۆی گرژی و ئاڵۆزییە ئەمنییەکانی ناوچەکە و سەلامەتیی کێڵگە نەوتییەکان، ئاستی بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە.