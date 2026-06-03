زانکۆی دهۆک: سەرەڕای راگەیاندنی پشوو بەیانی تاقیکردنەوەکان ئاسایی دەبن

پێش دوو کاتژمێر

زانکۆی دهۆک بڕیاری دا، سبەی پێنجشەممە 4ی حوزەیرانی 2026 تاقیکردنەوەکانی هەموو بەشە زانستییەکان بەڕێوەبچن، سەرەڕای ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو رۆژەی وەک پشووی فەرمی راگەیاندووە.

سەرەڕای ئەوەی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە رۆژی پێنجشەممە، رێکەوتی 4ی حوزەیرانی 2026، وەک پشووی فەرمی لە سەرجەم دامودەزگاکان راگەیاندراوە، بەڵام زانکۆی دهۆک بڕیاری دا تاقیکردنەوەکانی سبەی ئەو زانکۆیە لە هەموو بەشە زانستییەکان وەک خۆی بەردەوام بن و دوا نەخرێن.

زانکۆی دهۆک ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم بڕیارە لە پێناو قەرەبووکردنەوەی ئەو ماوەیەی خوێندنەیە کە پێشتر لەم ساڵی خوێندنەدا بە هۆکاری جیاوازەوە راگیرابوو، ئەمەش بۆ ئەوەی پڕۆسەی تاقیکردنەوەکان بەگوێرەی خشتەی پێشوەختەی دیاریکراوی خۆیان بەڕێوەبچن.

هاوکات راگەیاندنی زانکۆی دهۆک داوا لە سەرجەم قوتابیان دەکات، بەیانی پێنجشەممە لە کاتی دیاریکراوی تاقیکردنەوەکاندا لە هۆڵەکانی خوێندن ئامادە بن.