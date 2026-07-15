وەزارەتی خوێندنی باڵا پرۆسەی گواستنەوە و دابەزینی قوتابیانی راگەیاند

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وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان، دەستپێکردنی پرۆسەی گواستنەوە و دابەزینی قوتابیانی بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 بە شێوەی ئەلیکترۆنی راگەیاند. پرۆسەکە لە ئەمڕۆوە دەستپێدەکات و بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام دەبێت.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، پرۆسەی گواستنەوە و دابەزینی قوتابیان لە نێوان زانکۆکاندا، لە رێکەوتی 15ی تەممووزی 2026 دەستپێدەکات و تاوەکو 15ی ئابی 2026، بەردەوام دەبێت. جەختیش لەوە کراوەتەوە کە دەبێت فەرمانی دەرچوونی زانکۆیی تایبەت بە گواستنەوە یان دابەزین لە 31ی ئابی 2026 تێپەڕ نەدات.

بەمەبەستی بەرچاوڕوونی، وەزارەت داوا لەو قوتابیانەی دەیانەوێت مامەڵەی گواستنەوە بکەن دەکات، دەقی رێنماییەکان بە وردی بخوێننەوە. هەروەها قوتابیان دەتوانن بۆ هەر پرسیارێک روو لە تۆماری زانکۆکانیان بکەن و لەوێ وەڵامیان دەدرێتەوە.

سەبارەت بە وردەکارییە تەکنیکییەکان، وەزارەتی خوێندنی باڵا چەند تێبینییەکی گرنگی بڵاوکردووەتەوە:

- ئەگەر خوێندکار (یوزەرنەیم و پاسۆرد)ی نەبوو یان لەبیری کردبوو، دەتوانێت بە بەکارهێنانی ژمارەی تاقیکردنەوەی پۆلی 12ی ئامادەیی، لە تۆماری زانکۆکەی پرۆسەکە ئەنجام بدات.

- بۆ ئەنجامدانی ئەم پرۆسەیە، پێویست ناکات هیچ خوێندکارێک سەردانی دیوانی وەزارەت بکات، چونکە تەواوی کارەکان بە شێوەی ئەلیکترۆنی ئەنجام دەدرێن.

- پێویستە قوتابیان لە ماوەی دیاریکراودا مامەڵەکانیان تەواو بکەن، چونکە لە دەرەوەی ئەو وادەیە هیچ مامەڵەیەک جێبەجێ ناکرێت.

- قوتابیان دەتوانن بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی گواستنەوە و دابەزین سەردانی وێبسایت بکەن و لەوێوە ئاگاداری مەرج و رێنماییەکان بن. بۆ ئەنجامدانى پرۆسەى گواستنەوەو دابەزین کلیک لەسەر ئەم لینکەى خوارەوە بکەن:

https://regayzanko.com/

بۆ خوێندنەوەى ڕێنمایی و مەرج و پێوەرەکانى گواستنەوەو دابەزین کلیک لەسەر ئەم لینکەى خوارەوە بکەن:

https://drive.google.com/.../1o09tKFS3NtIcdNDYA62.../view...