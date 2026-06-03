ئێران زیاتر لە 7 هەزار هێرشی کردووەتە سەر وڵاتانی کەنداو

پێش 26 خولەک

هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو ژمارەی پێوانەیی نوێیان تۆمارکردووەو لە کاتێکدا وڵاتی کوەیت لە هەفتەکانی رابردوودا رووبەڕووی زۆرترین هێرش بووەتەوە، سەرەڕای هەبوونی رێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان ئێران و ئەمریکا بە نێوەندگیریی پاکستان کە لە مانگی نیسانی رابردووەوە دەستیپێکردووە.

چوارشەممە 3ـی ئایاری 2026، بە گوێرەی نوێترین ئامار کە لە بارەی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو راگەیەندراوە، تاوەکو سەرەتای مانگی حوزەیرانی 2026، کۆی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر کەنداو گەیشتووەتە 7028 هێرش، هێرشەکان پێکهاتوون لە 1716 مووشەک و 5311 درۆن، هاوکات ئامارەکان دەریدەخەن تاران زیاتر پشتی بە درۆن بەستووە کە تێچووی کەمترە و کاریگەریی زۆرە.

بە گوێرەی ئامارەکان، لە ریزبەندی ئەو وڵاتانەی کراونەتە ئامانج، ئیمارات بە 2846 هێرش لە پلەی یەکەمدایە، پاشان سعودیە بە 1234 هێرش و کوەیت بە 1194 هێرش دێن، هەروەها قەتەر 737 هێرش، بەحرەین 700 هێرش و شانیشنی عومان بە 26 هێرش لە پلەکانی کۆتاییدا دێن.

رۆژی دووشەممە، کوەیت رایگەیاند، بەرگرییە ئاسمانییەکانی وڵاتەکەیان چەندین مووشەک و درۆنیان تێکشکاندووە و زەنگی ئاگادارکردنەوە لە چەندین ناوچە لێدراوە، هەروەها وەزارەتی دەرەوەی کوەیت، ئێرانی بە بەرپرسیاری تەواوی هێرشەکان زانی و رایگەیاند، ئەمە پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و مافی خۆیانە بەرگری لە سەروەریی وڵاتەکەیان بکەن.

لەلایەکی دیکەوە، هەریەکە لە سعوودیە و ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانیان کرد و جەختیان لە هاوسۆزی خۆیان بۆ کوەیت کردەوە.

لە لایەکی دیکەوە، جاسم بەدیوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو رایگەیاند، ئەم هێرشانە هەڕەشەیەکی مەترسیدارن بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە و پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، جەختیشی کردەوە، ئاسایشی کوەیت بەشێکی دانەبڕاوە لە ئاسایشی هەموو وڵاتانی کەنداو.

هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو دوای ئەوە هات، لە 28ـی شوباتی رابردوو ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران دەستپێکرد و چەندین سەرکردە و کەسایەتی سیاسی و ئەمنی ئێرانی کرانە ئامانج و کوژران، دوابەدوای ئەو هێرشانە حکوومەتی تاران، وەکو وەڵامێک بۆ هێرشەکانی واشنتن و تەلئەڤیڤ، جگە لە ئیسرائیل، چەندین وڵاتی دیکەی ناوچەکەی بە بیانووی پاڵپشتی لە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بە مووشەک و درۆن کردە ئامانج کە تاوەکو ئێستاش تاران بەردەوامە لە ئەنجامدانی ئەو جۆرە هێرشانە.