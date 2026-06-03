ترەمپ؛ کوژرانی یەک سەرباز دەبێتە هۆی هەڵگیرسانەوەی جەنگ

پێش کاتژمێرێک

رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جورناڵ" لە راپۆرتێکی نوێدا ئاشکرای کرد، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بە نهێنی بە یاریدەدەرەکانی راگەیاندووە، ئەگەر هەر هێرشێکی ئێران ببێتە هۆی کوژرانی سەربازانی ئەمریکی، واشنتن پێداچوونەوە بە ئاگربەستی ئێستادا دەکات و ئامادەیە دەست بە جەنگێکی سەرانسەری و فراوان بکات.

رۆژنامەکە لە زاری بەرپرسانی ئەمریکییەوە دەڵێت: "ترەمپ سەرەڕای پێکدادانە سنووردارەکان و هێرشە دوولایەنەکانی چەند هەفتەی رابردوو، تا ئێستا پابەندیی خۆی بە ئاگربەستەکەوە نیشان داوە. بەڵام دووبارەبوونەوەی هێرشەکان گوشاری زۆری خستووەتە سەر ئیدارەی ئەمریکا و گومان لەسەر توانای مانەوەی ئەم هێمنییە دروست بووە."

بەگوێرەی راپۆرتەکە، ترەمپ هێشتا بڕوای وایە دەکرێت لە رێگەی رێککەوتنێکی نوێوە کۆتایی بەو رووبەڕووبوونەوانە بهێنرێت. ئامانجی ترەمپ گەیشتنە بە رێککەوتنێک کە پرسی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران، یۆرانیۆمی پیتێنراو و دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی بازرگانی چارەسەر بکات.

وۆڵ ستریت جورناڵ ئاماژەی بەوەش کردووە، هەڵوێستی ئێستای ترەمپ رەنگدانەوەی خواستێکی دوولایەنەیە؛ لە لایەک نایەوێت ئەمریکا پەلکێشی ناو شەڕێکی گشتگیر لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات و ئامادەیە بەرگەی ئاستێکی دیاریکراو لە گرژیی سەربازی بگرێت، بەڵام لە لایەکی دیکەوە هێڵی سووری داناوە و رێگە نادات هیچ زیانێکی گیانی بەر هێزەکانی ئەمریکا بکەوێت.

لە چەند رۆژی رابردوودا جارێکی دیکە گرژییەکان لە نێوان واشنتن و تاران روویان لە زیادبوون کردووە و ململانێکان لەسەر گەرووی هورمز کاریگەری راستەوخۆیان کردووەتە سەر بازاڕی وزە و بازرگانی جیهانی.