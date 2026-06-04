ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان: بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش هەماهەنگیمان لەگەڵ پێشمەرگە هەیە

ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان: هیچ هێزێک لە دەرەوەی چەتری سوپای عێراق نامێنێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیزەیرانی 2026، قەیس مەحەمەداوی، جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا پلانی نوێی حکوومەتی بۆ یەکخستنەوەی هێزە چەکدارەکان راگەیاند و جەختی کردەوە، چیتر هیچ هێزێک لە دەرەوەی چەتری سوپای عێراق نامێنێت.

جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، دەڵێت: هەموو ئەو فیرقە و گرووپە چەکدارانەی پێشتر سەر بە حەشدی شەعبی بوون یان پابەندییەکی سیاسییان هەبوو، دەخرێنە نێو ریزەکانی سوپای عێراقەوە. هەروەها لیژنەیەکی تایبەت خەریکی دانانی ئالیەتێکن بۆ وەرگرتنەوەی هەموو جۆرە چەکێکی سووک، مامناوەند و قورس لەو گرووپانە. مەحمەداوی گوتیشی: "رێز لە رۆڵی رابردووی ئەو هێزانە دەگرین لە پاراستنی عێراقدا، بەڵام دەبێت لەمەودوا تەنیا لەژێر ناوی سوپای عێراقدا کار بکەن."



جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان ئاماژەی بەوەش کرد، قسەیان لەگەڵ گرووپەکانی وەک (کەتائیبی ئیمام عەلی و عەسائیبی ئەهلولحەق) کردووە بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان. هەروەها دەستخۆشی لە دەسپێشخەرییەکەی موقتەدا سەدر کرد بۆ تێکەڵکردنی سێ فیرقەی سەرایا سەلام بە سوپای عێراقەوە.

سەبارەت بە هێزی پێشمەرگە، مەحەمەداوی رایگەیاند؛ پێشمەرگە هێزێکی سەر بە هەرێمی کوردستانە و هەماهەنگییەکی بەردەوام و بەهێزیان لەگەڵ سوپای عێراقدا هەیە، بەتایبەت لە رووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی داعش لە ناوچە جیاوازەکاندا. هیوای خواست ئەم کارە هاوبەشە بە هەناسەیەکی نیشتمانی بۆ پاراستنی تەواوی خاکی عێراق بەردەوام بێت.