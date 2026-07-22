روبیۆ: ئەمریکا ئامادەی گفتوگۆیە لەگەڵ ئێران بەڵام تاران رژد نییە

پێش 3 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، جەختی کردەوە، وڵاتەکەی هێشتا ئامادەیە بۆ دەستپێکردنی دانوستان بە مەبەستی تێپەڕاندنی ناکۆکییەکانی پەیوەست بە ململانێی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. راشیگەیاند، واشنتن دەرگای گفتوگۆی لەگەڵ ئێران دانەخستووە بۆ گەیشتن بە رێککەوتنی سیاسی.

مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی کۆمەڵەی وڵاتانی باشووری رۆژهەڵاتی ئاسیا ئاماژەی بەوە کرد، ئاستەنگی سەرەکی لەبەردەم زیندووکردنەوەی رێڕەوی دیپلۆماسی ئەوەیە ئێران بۆ گفتوگۆکان رژد نییە. ناوبراو روونیکردەوە، نەبوونی جیدییەت لە لایەن تارانەوە، رێگرە لە هەر پێشکەوتنێک بەرەو چارەسەری سیاسی.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دووپاتی کردەوە، ئەگەر ئیرادەی پێویست بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان هەبێت، ئەمریکا ئامادەی پەیوەندی و دانوستانە، ئەمەش لە کاتێکدایە ناوچەکە بەهۆی ئاڵۆزییە سەربازییەکانەوە لە دۆخێکی هەستیار دایە.

لە تەوەرێکی دیکە قسەکانیدا، روبیۆ هۆشدارییەکی توندی دا سەبارەت بە ئاسایشی رێڕەوە ئاوییەکان و گوتی: "گەمارۆدان یان پەکخستنی رێڕەوە ئاوییە نێودەوڵەتییەکان، پێشینەیەکی مەترسیدارە و کاریگەرییەکانی بۆ ناوچەکانی تری جیهان وەک ئاسیاش دەگوازرێتەوە."

راشیگەیاند، هەر هەڕەشەیەک بۆ سەر ئازادی هاتوچۆی دەریایی، تەنیا سنووری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناگرێتەوە، بەڵکو زیان بە ئابووریی جیهان و زنجیرەی دابینکردنی کاڵاکان دەگەیەنێت. جەختیشی کردەوە یاسا و رێساکانی بازرگانی نێودەوڵەتی کەوتوونەتە مەترسییەوە و نابێت رێگە بدرێت ئەو دۆخە بەردەوام بێت.