%55ـی کارەبای عێراق بەفیڕۆ دەچێت؛ کورتهێنان گەیشتووەتە 42 هەزار مێگاوات

وەزارەتی کارەبای عێراق: زیاتر لە نیوەی وزەی بەرهەمهاتوو بەفیڕۆ دەچێت

پێش 17 خولەک

وەزارەتی کارەبای عێراق، پاش لەدەستدانی نزیکەی 7 هەزار مێگاوات لە وزەی بەرهەمهاتوو بەهۆی پێشهاتە هەرێمییەکانەوە، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی بەرفراوانی بۆ لابردنی سەرپێچییەکانی سەر تۆڕی کارەبا لە بەغدا و سەرجەم پارێزگاکان راگەیاند.

هەینی، 5ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی کارەبای عێراق راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، عەلی سەعدی وەهیب، وەزیری کارەبا، بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردنی راسپارد بۆ سەرپەرشتیکردنی راستەوخۆی هەڵمەتی لابردنی سەرپێچییەکانی سەر تۆڕی کارەبای نیشتمانی لە بەغدای پایتەخت و تەواوی پارێزگاکان.

هاوکات وەزارەتەکە ئامار و زانیاری نوێی بڵاوکردووەتەوە، کە بە هۆکاری نیگەرانی ناوی بردوون سەبارەت بە قەبارەی بەفیڕۆچوون و کورتهێنان لە سیستمی کارەبادا.

وەزارەتەکە دەڵێت: ئەم رێنماییە لەسەر بنەمای گشتاندنی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری دەرکراوە، لە چوارچێوەی پلانێکدا کە ئامانج لێی بەڕێوەبردنی ئەو قەیرانەیە کە رووبەڕووی کەرتی کارەبا بووەتەوە لە سایەی کەمبوونەوەی کاتژمێرەکانی پێدانی وزە و ئاڵنگارییەکانی ئێستا.

لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، کە بەرهەمهێنانی ئێستای کارەبا نزیکەی 20 هەزار مێگاواتە، لە کاتێکدا پێداویستی راستەقینەی وڵات دەگاتە نزیکەی 62 هەزار مێگاوات.

هەروەها وەزارەتەکە جەختی کردووەتەوە، کە رێژەی بەفیڕۆچوونی کارەبا لە تۆڕی دابەشکردندا 55%ـی تێپەڕاندووە، ئەمەش بە واتای لەدەستدانی زیاتر لە نیوەی وزەی بەرهەمھاتوو دێت بەهۆی سەرپێچی و بەفیڕۆچوونی تەکنیکی و ناتەکنیکییەوە.