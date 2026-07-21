باینجانی سپی لە هەولێر بەرهەم هێنرا

پێش دوو کاتژمێر

لە ئەنجامی توێژینەوەیەکی زانستیدا، کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان لە هەولێر بۆ یەکەم جار جۆرێکی نوێی باینجانی سپییان بەرهەم هێنا.

دوای چەندین ساڵ لە کارکردن و تاقیکردنەوە، مامۆستایەکی کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان بەرهەمی ماندووبوونەکەی دەچنێتەوە. توێژینەوەکە بووە هۆی دۆزینەوە و چاندنی جۆرێکی جیاوازی باینجان بە رەنگی سپی و خاوەنی چەندین تایبەتمەندیی تەندروستییە.

بێخاڵ عەبدولرەحمان، مامۆستا لە کۆلێژی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان کە خاوەنی بیرۆکە و توێژینەوەکەیە، بە شەیما باییز، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، باینجانی سپی جیاوازییەکی زۆری هەیە؛ توێکڵەکەی زۆر تەنکە و رێژەی تاڵی تێیدا کەمە، هەروەها ناوکیشی کەمترە.

ئەو مامۆستایە ئاماژە بەوەش دەدات، باینجانی رەش بڕێکی زۆر لە پێکهاتەی سۆلانینی تێدایە و دەبێتە هۆی دروستبوونی هەستیاری بۆ بەشێک لە خەڵک، بەڵام جۆرە سپییەکە ئەو پێکهاتەیەی زۆر کەمتر تێدایە و زۆر گونجاوە بۆ ئەو کەسانەی کێشەی هەستیارییان هەیە.

لە لایەکی دیکەوە، دکتۆر ئەرشەد عەبدولخالق، سەرۆکی بەشی رەزگەری و ئەندازەی پارکەکان باس لە گرنگیی پڕۆژەکە دەکات و دەڵێت، ئامانجیان هێنانەدی بەرهەمی نوێیە بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق. ئەو بیرۆکەیە لە لایەن مامۆستایەکەوە پێشکەش کرا و دوای پەسەندکردنی، لە نێو خانەی پلاستیکیدا بە سەرکەوتوویی بەرهەم هێنرا.

سەرۆکی بەشەکە ئاشکراشی دەکات، پلانی داهاتوویان تاقیکردنەوەی ئەم بەرهەمەیە لە کێڵگەی کراوەدا. دواتر داتاکان دەدەنە وەزارەتی کشتوکاڵ و ناوەندەکانی توێژینەوە، بۆ ئەوەی لە رێگەی ئەوانەوە بەسەر جووتیاراندا دابەش بکرێت و ببێتە سەرچاوەیەکی نوێی داهات.

ئەم هەنگاوە تەنیا گۆڕانکارییەک نییە لە رەنگی سەوزەواتدا، بەڵکوو نیشانی دەدات زانکۆکان دەتوانن رۆڵی کارا ببینن لە دۆزینەوەی چارەسەری زانستی و پەرەپێدانی بەرهەمی ناوخۆیی.