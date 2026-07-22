میدیاکانی ئێران: لە چەند شوێنێکی وڵاتەکە دەنگی تەقینەوە بیستراون
میدیاکانی ئێران بڵاویانکردەوە کە دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە شاری "سیریک" لە باشووری وڵاتەکە، هاوشانی تەقینەوەی تر لە شارەکانی ئەهواز و رامشیر لە پارێزگای خوزستان بیستراوە
پێنجشەممە 23ی تەممووزی 2026، میدیاکانی ئێران رایانگەیاند، دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە شاری سیریکی سەر بە پارێزگای هورموزگان لە باشووری ئێران بیستراوە.
هاوکات لەگەڵ تەقینەوەکانی باشووری وڵاتەکە، سەرچاوەکان باس لە بیستنی دەنگی تەقینەوە لە پارێزگای خوزستان لە باشووری رۆژئاوای ئێران لە هەردوو شاری ئەهواز و رامشیر دەکەن.
هەروەها پارێزگار خوزستان پشتڕاستی کردەوە کە هێرشێكی مووشهكی ئهمریكا ناوچهیهكی دهوروبهری شاری ئههوازی به ئامانج كرد