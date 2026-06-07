بانکی ناوەندیی عێراق: ئامانجی سەرەکیمان پاراستنی بەهای دینارە

پێش دوو کاتژمێر

بانکی ناوەندیی عێراق هۆشداری دەدات لەوەی کە چاپکردنی دراو بەبێ بوونی هیچ سەرچاوەیەکی دارایی، دەبێتە هۆی هەڵاوسانی راستەوخۆ و دابەزینی بەهای دینار. هاوکات جەخت دەکاتەوە کە ئەرکی سەرەکیی بانکەکە پاراستنی سەقامگیریی نەختینە و بەهای دراوی نیشتمانییە، نەک دابینکردنی بەردەوامی خەرجییە گشتییەکان.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، بانکی ناوەندیی عێراق، لە روونکردنەوەیەکەدا ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەی چاپکردنی دراو بە پێی یاسای ژمارە (56)ـی ساڵی 2004 بە تەواوی قەدەغەیە.

بانکەکە جەختی لەوە کردەوە کە جیاوازییەکی بنەڕەتی لە نێوان "چاپکردنی دراو" و پرۆسەی "داشکاندنی حەواڵەکانی خەزێنە"دا هەیە؛ بەو پێیەی چاپکردنی دراو بەبێ بوونی هیچ سەرچاوەیەکی دارایی، دەبێتە هۆی هەڵاوسان و داخورانی بەهای دینار، لە کاتێکدا داشکاندنی حەواڵەکان رێکارێکی کاتی و ناسراوی نێودەوڵەتییە بۆ دابینکردنی نەختینە لە بەرامبەر ئامرازی قەرزی حکوومیدا.

هاوکات ئەوەشی خستە روو، ئەرکی سەرەکیی ئەوان بەڕێوەبردنی سیاسەتی نەختی و پاراستنی سەقامگیریی داراییە، نەک دابینکردنی هەمیشەیی خەرجییە گشتییەکانی دەوڵەت.

بانکی ناوەندیی عێراق، جەختی لە گرنگیی گرتنەبەری سیاسەتی دارایی درێژخایەن، هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و بەڕێوەبردنی کارای قەرزی گشتی کردەوە، بۆ دروستکردنی قەڵغانی دارایی پێویست لە بەرامبەر گۆڕانکارییەکانی بازاڕی نەوت و تەنگژە ئابوورییەکان.

بانکەکە پاڵپشتیی بەردەوامی خۆی بۆ بەهای دیناری عێراقی دووپات کردەوە و داوای لە دەزگاکانی راگەیاندن کرد لە گواستنەوەی هەواڵە ئابوورییەکاندا ورد بن و رێکارە رۆژانە و رۆتینییەکانی بانکی ناوەندی وەک هەنگاوی مەترسیدار نیشان نەدەن.