وەزیری دارایی عێراق خەرجکردنی شایستە داراییەکانی جووتیاران رادەگەیەنێت

فالح ساری: شایستە داراییەکانی جووتیاران لە سەرجەم پارێزگاکان دابەش دەکرێن

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دارایی عێراق، رایگەیاند: کە شایستە داراییەکانی جووتیاران لە سەرجەم پارێزگاکان خەرج دەکرێن، ئەمەش دوای تەواوکردنی هەموو رێکارە داراییە پێویستەکان بۆ گەیشتنی پارەکە بەدەست شایستەبووانی راستەقینە.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، دوای تەواوکردنی سەرجەم رێکارە داراییە پێویستەکان، شایستە داراییەکانی جووتیاران خەرج دەکرێن، بە شێوازێک کە گەرەنتی گەیشتنی پارەکە بەدەست شایستەبووان لە سەرجەم پارێزگاکاندا بکات.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، کە ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پاڵپشتیکردنی جووتیارانی عێراق و بەهێزکردنی ئاسایشی خۆراکی نیشتمانیدا دێت، هاوکات گوزارشت لە پابەندبوونی حکوومەت دەکات بە پاراستنی مافەکانیان پشتگیریکردنی کەرتی کشتوکاڵ، بەو پێیەی یەکێکە لە گرنگترین کۆڵەکەکانی ئابووریی نیشتمانی.

هەروەها وەزیری دارایی پێزانینی خۆی بۆ هەوڵەکانی جووتیاران لە بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی دەربڕی و دووپاتی کردەو،ە کە وەزارەت بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتیکردنی ئەم کەرتە زیندووە و دابینکردنی هەموو پێداویستییەکانی سەرکەوتنی کارەکانیان.

29ـی نیسانی 2026، وەزارەتی بازرگانیی عێراق دەستپێکردنی پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی لە بەشێک لە پارێزگاکانی وڵاتەکە راگەیاند.