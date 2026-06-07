جووتیارانی گەرمیان لە هێنانی تەماتەی قاچاخ نیگەرانن

پێش 16 خولەک

بە پێگەیشتنی بەرهەمی تەماتەی جووتیارانی گەرمیان، پێداویستیی بازاڕەکانی ناوچەکە پڕ دەبێتەوە و بەشێکیشی رەوانەی بازاڕەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەکرێت. لەگەڵ ئەوەشدا جووتیاران گلەییان لە هاوردەکردنی تەماتەی قاچاخ هەیە و داوای چارەسەر دەکەن.

گرفتی گەورەی بەردەم جووتیاران لەم کاتەدا، هێنانی تەماتەیە بە شێوەی قاچاخ لە دەروازە سنوورییەکان و ناوەڕاستی عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان. بە پێچەوانەشەوە، بازگەکانی حکوومەتی عێراق رێگە نادەن تەماتەی جووتیارانی گەرمیان رەوانەی شارەکانی خواروو و ناوەڕاستی عێراق بکرێت. بەم هۆیەوە جووتیاران ناچارن بەرهەمەکانیان بە نرخێکی زۆر هەرزان بفرۆشن.

ئەیاد فارووق، جووتیارێکە لە سنووری شارۆچکەی کفری و لە رووبەری 30 دۆنم زەویدا تەماتەی چاندووە، بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەرهەمەکەیان زۆر باشە و رۆژانە 90 بۆ 100 سندووق تەماتە دەخەنە بازاڕەوە.

ئاماژەی بەوەش دا، تەماتەی ناوخۆ زۆر جوانە و هیچ دەرمانێکی کیمیایی تێدا نییە، بەڵام کێشەیان ساخبوونەوەی بەرهەمەکانیانە لە بازاڕدا. روونیشی کردەوە، بازگەکانی عێراق رێگە نادەن بەرهەمەکانیان ببرێتە شارەکانی دیکەی عێراق و بۆ هەر ئۆتۆمبێلێک بڕی 250 هەزار دینار باجیان لێ وەردەگرن، لە کاتێکدا تەماتەی شارەکانی دیکە بە لێشاو و بە قاچاخ دێتە ناوخۆی هەرێمی کوردستان.

لەلایەکی دیکەوە، پێگەیشتنی ئەم بەرهەمە هەلی کاری بۆ دەیان کەس رەخساندووە. یەکێک لە سەرپەرشتیارانی کرێکارەکان لە کێڵگەیەکدا ئەوەشی خستە روو، رۆژانە لە کاتژمێر چواری بەرەبەیانەوە تاوەکوو نۆی بەیانی کار دەکەن و نزیکەی 150 کرێکار سەرقاڵی چنینەوەی تەماتەن. رۆژانە 400 بۆ 450 سندووق تەماتە رەوانەی بازاڕەکانی سلێمانی، چەمچەماڵ، رانیە، قەڵادزێ و هەڵەبجە دەکەن.

ساڵانە بەشێک لە جووتیارانی گەرمیان 10 دۆنم زەوی یان زیاتر بە تەماتە دەچێنن و بەهۆی بەپیتیی خاکەکەیانەوە، بەرهەمێکی تەندروست و سروشتی دەخەنە بازاڕەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی دابەزاندنی نرخ و دروستکردنی کێبڕکێ لەگەڵ بەرهەمی هاوردە.