هەولێر گفتوگۆیەكانی بۆ گەڕانەوەی شێرزۆد دەستپێكردووە

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شێرزۆد تێیمیرۆڤ هێرشبەری ئۆزبەكستانی چاوەڕوانی ئۆفەرێكی نوێ لە یانەی هەولێر دەكات بۆ ئەوەی سەرلەنوێ بگەڕێتەوە ئەو شوێنەی كە تێیدا درەوشایەوە و ئاستی گەیشتە لوتكە.

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری ئۆزبەكستانی وەرزی رابردوو لەگەڵ یانەی هەولێر بووە گۆڵكاری خولی ئەستێرەكانی عێراق و گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكە بۆ یەك وەرز بوو، لە ناوەراستی مانگی رابردوو لە رێگەی كوردستان24 ماڵئاوایی لە یانەی هەولێر كرد.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، شێرزۆد تێیمیرۆڤ چەندان ئۆفەری لە یانەكانی كەنداو و خولی توركیا پێگەیشتووە، بەڵام لەگەڵ یانەی ئەهلی میسری بەشێوەیەكی زارەكی رێككەوتبوون و بڕیار بوو لە دوای مۆندیال واژۆ لەسەر گرێبەستەكەی بكات، بەڵام دوورخرانەوەی شێرزۆد بۆ مۆندیال لە لایەن فابیۆ كاناڤارۆی راهێنەری هەڵبژاردەی ئوزبەكستان، خواستی یانەی ئەهلی بۆ گواستنەوەی شێرزۆد تێیمیرۆڤ كەمكردەوە.

یانەی هەولێر گفتوگۆیەكانی بۆ گەڕانەوەی شێرزۆد تێیمیرۆڤ دەستپێكردووە و ئەو یاریزانە داوای لە كارگێری یانەی هەولێر كردووە ئۆفەرێكی نوێی پێشكەش بكەن، بۆ ئەوەی سەرلەنوێ گرێبەستێكی دیكە واژۆ بكەن.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، شێرزۆد تێیمیرۆڤ لەگەڵ بەڕێوەبەری كارەكانی لە هەولێر قسەی كردووە جگە لە یانەی هەولێر لە عێراق یاریی بۆ هیچ یانەیەكی دیكە ناكات، تەنانەت ئەگەر ئۆفەری یانەكانی دیكە گرانبەهاتریش بێت.

شێرزۆدی تەمەن 27 ساڵ، لە هاوینی رابردوو لە یانەی كیچی هۆنگ كۆنگی بە گرێبەستێك بۆ یەك وەرز بە بەهای 255 ملیۆن دینار پەیوەندی بە یانەی هەولێر كرد، لە بڕگەیەكی گرێبەستەكەیدا هاتبوو ئەگەر ببێتە گۆڵكار دەبێت وەكو پاداشت 10 هەزار دۆلاری پێبدرێت.

شێرزۆد ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 33 یاری، 28 گۆڵ و ئەسیستێكی كردووە، لە جامی عێراقیش لە دوو یاریی گۆڵێكی كردووە.

شێرزۆد پێش ئەوەی لە هاوینی رابردوو پەیوەندی بە یانەی هەولێر بكات لە خولی نایابی هۆنگ كۆنگ لە كۆی 52 یاری، 23 گۆڵ و 8 ئەسیستی كرد بوو، لە نێوان ساڵانی 2022 تــا 2023 یاریی بۆ پێرسپۆلیس و پەیكانی ئێرانیش كردووە.