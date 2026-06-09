وەزارەتی دارایی کوردستان بۆ عەدنان فەیحان: هەموو پابەندییەکانمان جێبەجێ کردووە

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وەزارەتی دارایی و ئابووریی لە راگەیەنراوێکدا وەڵامی داواکارییەکی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی دایەوە بۆ راگرتنی مووچەی هەرێمی کوردستان و رایگەیاند، هەولێر سەرجەم ئەرکەکانی جێبەجێ کردووە، بەڵام بەغدا مووچەی دوو مانگی ساڵی رابردووی نەداوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا وەڵامی عەدنان فەیحان دلێمی، جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی دایەوە.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە داوە، هەرێمی کوردستان بەردەوام ئامادەیی نیشان داوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و بە تەواوی پابەندی یاسای بەڕێوەبردنی دارایی ساڵی 2019 و یاسای بودجەی گشتیی عێراق بۆ ساڵەکانی 2023، 2024 و 2025 بووە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە ساڵی 2025دا هەرێمی کوردستان پشکی گەنجینەی فیدراڵی رەوانە کردووە، بەڵام لە بەرانبەردا حکوومەتی عێراق تەنیا پارەی 10 مانگی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی ناردووە و مووچەی هەردوو مانگی تشرینی دووەم و کانوونی یەکەمی خەرج نەکردووە، لە کاتێکدا مووچەی سەرجەم دامەزراوەکانی دیکەی دەوڵەتی عێراق بۆ ئەو دوو مانگە دراوە.

وەزارەتی دارایی روونیشی کردەوە، بۆ ساڵی 2026 و بەپێی رێککەوتنی نێوان هەردوولا، داهاتی نانەوتیی مانگەکانی یەک، دوو، سێ، چوار و پێنج رەوانەی بەغدا کراوە.

ئەوەشی خستە روو، لە مانگەکانی سێ و چواردا داهاتی نانەوتی بەهۆی دۆخی شەڕ لە ناوچەکە و رێکنەکەوتن لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا کەم بووەتەوە، چونکە بابەتی ئەسیکۆدا وەک ئامرازێک بۆ سەپاندنی گەمارۆی ئابووری بەرانبەر هەرێمی کوردستان بەکارهاتووە؛ بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا، بەپێی رێککەوتنێک لەگەڵ کابینەی پێشووی حکوومەتی عێراق، رێژەی 50%ی داهاتە نانەوتییەکان رەوانەی گەنجینەی فیدراڵی کراون.

سەبارەت بە سیستمی ئەسیکۆداش، وەزارەتەکە دەڵێت گفتوگۆکان گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی، بەڵام حکوومەتی فیدراڵ لە دەرکردنی بڕیاری پێویست بۆ ئەو مەبەستە سستی دەکات.

لە کۆتاییدا وەزارەتی دارایی رەخنەی توندی لە جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان گرت و ئاماژەی بەوە کرد، پێویست بوو ئەو بەرپرسەی عێراق بەدوای چارەسەری یاسایی و دەستووریدا بگەڕێت بۆ کێشەی سەپاندنی خەرجیی راستەقینەی هەڕەمەکی، چونکە بەهۆی جێبەجێکردنی ئەو بڕگەیەوە شایستەکانی هەرێمی کوردستان و پارەی مووچە بەتەواوی خەرج نەکراون و ئەم بڕگەیە تەنیا بەسەر هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ دەکرێت.

وەزارەتەکە باسی لەوەش کردووە "پێمان سەیرە کەسێک لەو پۆستە باڵایەدا داوای بڕین و راگرتنی مووچەی بەشێک لە هاووڵاتییانی دەوڵەت بکات، بێ ئەوەی رەچاوی پاراستنی مافی هەمووان و یەکسانی بکات".