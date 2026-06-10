چوارەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شاڵ و شەپک لە زاخۆ بەڕێوەدەچێت

پێش 6 کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، چوارەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شاڵ و شەپک لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بەڕێوەدەچێت.

فێستیڤاڵەکە دوو رۆژ دەخایەنێت؛ رۆژانە لە کاتژمێر 10:00ـی بەیانی دەستپێدەکات و تاوەکو ئێوارە لە کۆرنیشی پردی دەلالی زاخۆ بەردەوام دەبێت.

کۆڤان حوسێن، یەکێک لە رێکخەرانی فێستیڤاڵەکە بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، لە فێستیڤاڵەکەدا چەندان چالاکیی جۆراوجۆر بەڕێوەدەچن؛ گرنگترینیان، ناساندن و نمایشکردنی جلوبەرگی کوردییە.

بە گوتەی ئەو، ئامانجی سەرەکیی فێستیڤاڵەکە پاراستن و ناساندنی جلوبەرگی کوردییە. گوتیشی "گرنگترین بڕگەی چالاکییەکە هەبوونی بازاڕ و پێشانگەیەکی گەورەیە بۆ ناساندن و فرۆشتنی جۆرەکانی جلوبەرگی کوردی؛ لەم چوارچێوەیەدا 20 دوکان لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە جلوبەرگی کوردی نمایش دەکەن.''

باسی لەوەش کرد، چەندان گرووپ و هونەرمەندی هەر چوار پارچەی کوردستان بە درێژایی کاتی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە بە شێوەی گەڕۆک لە پردی دەلال، کۆرنیش و قشڵە چالاکی پێشکێش دەکەن.'

رێکخەری فێستیڤاڵەکە روونیشی کردەوە، هاوکات سێ پانێڵی زانستی و ئەکادیمی لە فێستیڤاڵەکەدا بەڕێوەدەچن و پەرتووکێک واژۆ دەکرێ کە تایبەتە بە شاڵ و شەپک و جۆرەکانی دیکەی جلوبەرگی کوردی.