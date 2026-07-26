دوو دەرهێنەری کورد بە دوو فیلم لە وڵاتی هیندستان  پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکەن

پێش 49 خولەک

هەردوو دەرهێنەری کورد، جوبرائیل ئەبوبەکر و سامی کاکە، بەهەردوو کورتەفیلمی "دەریای هیوا" و شاخی بێدەنگ"، فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی ئەحمەدئاباد، لەوڵاتی هیندستان پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەمموزی 2026، جوبرایل ئەبوبەکر، دەرهێنەری کورتەفیلمی "دەریای هیوا"، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "هەردوو کورتەفیلمی "دەریای هیوا" کە دەرهێنانی منە و فیلمی "شاخی زێدەنگ"، لە دەرهێنانی سامی کاکەیە، لە ماوەی زیاتر لە یەک ساڵدا لە نزیکەی 60 فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەشداریمان کردووە و توانیومانە چەندین خەڵاتی جیاواز بەدەست بهێنین، کە ئەوەش نیشانەی ئاستی باشی بەرهەمەکان و توانای سینەماکارانی کورد لە ناو مەیدانی جیهانییە."

گوتیشی، "فیلمی "شاخی بێدەنگ"، لەلایەن منە بۆ فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکان نیردراوە و بۆ لەمەودوا فیلمەکانی بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر لەرێگەی منەوە بۆ فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکان دەنێردرێت، ئەوەش بەڵگەیەکە لەسەر گەشەی سینەمای کوردستان و فراوانبوونی ئاستی ناساندنی بەرهەمی سینەمایی کورد لەسەر ئاستی جیهان."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیرۆکی هەردوو کورتەفیلمەکە دەکات و دەڵێت، "هەردوو فیلمەکە چیڕۆکی مرۆڤگەلێکن کە بەهۆی جەنگ و نائارامی ناچار دەبن زێدی خۆیان جێبهێڵن و لە پێناو دۆزینەوەی ژیانێکی ئارام و داهاتوویەکی باشتر، رێگەی کۆچ بەرەو ئەوروپا بگرن. فیلمەکان ئازار، ئاوارەیی، دەربەدەری و هیوای مرۆڤ بۆ دەستپێکردنەوەی ژیان لە شوێنێکی ئارام دەخەنەروو."

دەربارەی گرنگیی فێستیڤاڵەکە، جوبرائیل ئەبوبەکر دەڵێت، "فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی ئەحمەدئاباد، یەکێکە لە چالاکییە سینەماییە تازەکان لە شاری ئەحمەدئابادی هەرێمی گوجراتی هیندستان و ئامانجی فێستیڤاڵەکە پشتگیری لە فیلمسازانی سەربەخۆ، دەرهێنەرانی نوێ و هونەرمەندانی جیهانە، بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان لە پلاتفۆرمێکی نێودەوڵەتیدا پیشان بدەن."

جوبرائیل ئەبوبەکر ئاماژەی بەوەش دا، "فێستیڤاڵەکە جۆرە جیاوازەکانی فیلم، وەک فیلمی کورت، فیلمی درێژ، بەڵگەفیلم، فیلمی ئەنیمەیشن و فیلمی ئەزموونی وەردەگرێت و هەروەها پێشبڕکێ و خەڵات بە باشترین بەرهەمەکان دەبەخشێت. ئەو فێستیڤاڵە هەوڵ دەدات پەیوەندی نێوان فیلمسازانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەهێز بکات و شوێنێک بۆ گۆڕینەوەی ئەزموون و داهێنان دابین بکات."

فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی ئەحمەدئاباد، بڕیارە 1ی تشرینی یەکەمی 2026، لە شاری ئەحمەدئابادی هەرێمی گوجراتی لە وڵاتی هیندستان بەڕێوەبچێت و ماوەی پێنج رۆژ بەردەوام دەبێت.