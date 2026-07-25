دانەر عەبدولغەفار: 50 هەزار بەرمیل نەوت پێداویستیی ناوخۆی کوردستان پڕ ناکاتەوە

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گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند: بڕی 50 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە کە بە پێی رێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا بۆ پێداویستی ناوخۆیی دیاریکراوە کەمە، بە فەرمی داوایان لە حکوومەتی فیدراڵ کردووە ئەو بڕە زیاد بکات.

شەممە، 25ـی تەممووزی 2026، دانەر عەبدولغەفار، گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ی کەناڵی کوردستان24، گوتی: بڕی نەوتی تەرخانکراو لە لایەن بەغداوە بۆ پێداویستییە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان کەمە و پێداویستیی بازاڕ پڕ ناکاتەوە.

گوتەبێژی فراکسیۆنی پارتی روونی کردەوە، بە گوێرەی رێککەوتنی فەرمی نێوان هەولێر و بەغدا، بڕی 50 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە بۆ پێداویستی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان دیاریی کراوە؛ بەڵام جەختی لەوە کردەوە کە ئەم بڕە بەس نییە و پێویستە زیاد بکرێت.

دانەر عەبدولغەفار ئاماژەی بەوەش کرد، کە ئەوان داوایان لە حکوومەتی فیدراڵی عێراق کردووە، بڕی نەوتی دابینکراو زیاد بکات، چونکە پێداویستیی رۆژانەی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ بەنزین دەگاتە نزیکەی حەفت ملیۆن لیتر بەنزین و، ئەم بڕە تەرخانکراوەی ئێستا زۆر کەمترە لە ئاستی داواکاریی راستەقینەی شۆفێران و پاڵاوگە ناوخۆییەکان.