زێلێنسکی: رووسیا ئامادەکاری دەکات بۆ هێنانی 30 هەزار سەربازی کۆریای باکوور

پێش کاتژمێرێک

ڤلۆدیمێر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا، هۆشدارییەکی نوێی دا و رایگەیاند، رووسیا بە نیازە سوود لە توانای 30 هەزار سەربازی دیکەی کۆریای باکوور وەربگرێت بۆ بەشداریکردن لەو جەنگەی زیاتر لە چوار ساڵە بەردەوامە. زێلێنسکی ئاماژەی بەوە کرد، مۆسکۆ لە ئێستاوە دەستی بە ئامادەکارییەکان کردووە بۆ پێشوازیکردن لەو هێزانە.

سەرۆکی ئۆکرانیا لە گوتارە ڤیدیۆییە شەوانەکەیدا گوتی: "ئێمە دەبینین هاوکارییەکانی نێوان رووسیا و کۆریای باکوور بەرەو پێش دەچن. رووسیا دەیەوێت 30 هەزار سەربازی دیکەی کۆریای باکوور بهێنێت و لە مانگی حوزەیرانی رابردووەوە لە ناوچەی (فۆرۆنیژ)ی رووسیا ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردن لێیان دەکرێت."

جگە لە ناردنی سەرباز، زێلێنسکی ئاشکرای کرد، کۆریای باکوور خەریکی ئامادەکردنی سەکۆی نوێی هاویشتنی مووشەکی بالیستییە بۆ ئەوەی رادەستی رووسیایان بکات، ئەمەش وەک بەشێک لە پلانی سەربازیی مۆسکۆ بۆ وەرزی پاییزی داهاتوو.

سەرۆکی ئۆکرانیا هۆشداری دا، ئەم هەنگاوە تەنیا مەترسی نییە بۆ سەر ئۆکرانیا، بەڵکو مەترسییە بۆ سەر تەواوی وڵاتانی ئاسیا. گوتیشی: "رووسیا هاوکاری کۆریای باکوور دەکات بۆ ئەوەی فێری چۆنیەتی ئەنجامدانی جەنگ بن، چەکەکانیان پەرەپێبدەن و ئەزموونی شەڕی راستەقینە پەیدا بکەن."

بەگوێرەی رێککەوتنی بەرگریی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات، کۆریای باکوور پێشتر نزیکەی 14 هەزار سەربازی بۆ ناوچەی کورسک ناردبوو، دوای ئەوەی هێزەکانی ئۆکرانیا هێرشێکی کوتوپڕیان کردە سەر ئەو ناوچەیە.

ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن، لە ماوەی ساڵی رابردوودا، کۆریای باکوور بە کۆی گشتی 15 هەزار سەربازی بۆ هاوکاری مۆسکۆ ناردووە و بەهۆی بەشدارییان لە شەڕەکاندا، بەپێی خەمڵاندنە نافەرمییەکان، 2 هەزار سەربازیان کوژراون.

مۆسکۆ و پیۆنگ یانگ پەیوەندییەکی ستراتیژیی قووڵیان هەیە و لە چەند رۆژی رابردووشدا وەزیرانی دەرەوەی هەردوو وڵات جەختیان لە پتەوی و بەردەوامیی ئەم هاوبەشییە کردەوە.