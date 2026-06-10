گوتەبێژی حکوومەتی عێراق: پابەندین بە دابینکردنی مووچەی فەرمانبەرانی کوردستان

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گوتەبێژی حکوومەتی عێراق رایگەیاند، حکوومەتی عێراق خواستی هەیە رێژەی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان بەرز بکاتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، رایگەیاند؛ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا عەلی زەیدی داوای کردووە حکوومەتی عێراق کار بکات بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێم. بۆ ئەم مەبەستەش، حکوومەت هەوڵ دەدات دڵنیایی ئەمنی بداتە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت تاکو بگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان و دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق جەختیشی کردەوە، زیادکردنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان، دڵنیایی زیاتر بۆ دابینکردنی مووچە دەدات.

گوتیشی "پابەندین بە دابینکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان".

لەبارەی سیستەمی ئەسیکۆداش، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق باسی لەوە کرد، "جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا بۆ زیادکردنی داهاتی نانەوتییە".