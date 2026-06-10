وەزیری بازرگانیی عێراق لە هەرێمە؛ چارەنووسی گەنمی جوتیاران چی لێدێت؟

پێش کاتژمێرێک

وەزیری بازرگانی عێراق لە هەرێمی کوردستانە و داواکاریی و گلەییەکانی جوتیارانی هەرێمی ئاراستەکرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە 10ـی حوزەیرانی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: وەزیری بازرگانی عێراق سەردانی هەرێمی کوردستانی کردووە، بەمەبەستی وەرگرتنی یەکەم بارهەڵگری گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان لە سایلۆی فایدەی پارێزگای دهۆک، کە سبەی کاتژمێر چواری ئێوارە بەڕێوەدەچێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان گوتی: گەشبینین وەزیری بازرگانی ئێستای عێراق ئەو کێشە و گرفتانەی لە نێوان هەولێر و بەغدا هەن چارەسەر بکرێن.

دەربارەی وەرگرتنی گەنمی جوتیاران، نەوزاد شێخ کامیل گوتیشی: ئەو بڕە گەنمەی دیاریکراوە لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە بۆ وەرگرتنی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان جێگیرکراوە، بەڵام هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی بتوانرێت بڕێکی دیکە زیاد بکرێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژە بەوە دەکات، گلەیی و گازندەکانی جوتیارانمان بە وەزیری بازرگانی عێراق گەیاند، لە بەرامبەر وەرنەگرتنی بڕێکی زۆری گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان، بەڵام وەزیری بازرگانی ئاماژەی بەوەدا" بە تەنیا ناتوانێت بڕییار بدات چونکە ئەنجوومەنێکی تایبەت هەیە لەسەر ئەم پرسە".

هەروەها باسی لەوە کرد، چاوەڕێی دەکەین لەم کابینەیە پەیوەندییە بازرگانییەکان لەگەڵ عێراق بەرەو پێشەوەبچن و کاری باش بکرێت.

حکوومەتی عێراق بۆ ئەمساڵ بڕیاریدا 400 هەزار تۆن گەنم لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەربگرێت، هاوکات 292هەزار تۆن بە پلان بە بڕی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەردەگیرێت، بەڵام 108 هەزار تۆنی دیکە زیادکرا کە بڕی هەر تۆنێک بە 500 هەزار دینار دیاریکراوە.