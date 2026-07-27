سبەی مووچەی مانگى تەمموزی خانەنشینی کرێکارانی ھەولێر دابەش دەکرێت

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سبەی سێشەممە، مووچەی مانگی تەمموزی کرێکارانی خانەنشینکراوی ناوخۆی هەرێمی کوردستانلە هەولێر مووچەکانیان وەردەگرن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی رایگەیاند: ئاگاداری کرێکارانی خانەنشینی «ناوخۆی ھەرێم» دەکەینەوە، سبەى سێشەممە 28ـی تەمموزی 2026،دەست بە دابەش کردنی مووچەکانیان دەکرێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کار و دەستبەری کۆمەلایەتیی ئاماژەی بەوە کردووە، کرێکارانی خانەنشینکراو، دەتوانن سەردانی بانکی فیدراڵ/نووسینگەى دێدەوان بکەن بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی تەمموزی 2026.