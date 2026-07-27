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سیاسی

سبەی مووچەی مانگى تەمموزی خانەنشینی کرێکارانی ھەولێر دابەش دەکرێت

کوردستان

سبەی سێشەممە، مووچەی مانگی تەمموزی کرێکارانی خانەنشینکراوی ناوخۆی هەرێمی کوردستانلە هەولێر مووچەکانیان وەردەگرن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی رایگەیاند: ئاگاداری کرێکارانی خانەنشینی «ناوخۆی ھەرێم» دەکەینەوە، سبەى سێشەممە 28ـی تەمموزی 2026،دەست بە دابەش کردنی مووچەکانیان دەکرێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کار و دەستبەری کۆمەلایەتیی ئاماژەی بەوە کردووە، کرێکارانی خانەنشینکراو، دەتوانن سەردانی بانکی فیدراڵ/نووسینگەى دێدەوان بکەن بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی تەمموزی 2026.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,