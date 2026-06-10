لە هەولێر فیلمی سینەمایی پەنجەکانی وەزیر نمایشکرا

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لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی سینەما و جەماوەر، فیلمی سینەمایی "پەنجەکانی وەزیر"، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما نمایشکرا.

چوارشەممە، 10ی حوزەیرانی2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەما و شانۆی هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "فیلمی "پەنجەکانی وەزیر" لە نووسین و دەرهێنانی مەحسون کرمزگوڵە، یەکێکە لە بەرهەمە ناسراوەکانی سینەمای تورکیا کە بە سەرچاوەیەکی مێژوویی و کۆمەڵایەتی دەگەڕێتەوە. رووداوەکانی فیلمەکە باس لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا دەکات، لە کاتێکدا کە کۆتایی دەوڵەتی عوسمانی و گۆڕانکارییەکی گەورەی سیاسی و کۆمەڵایەتییەکان ژیانی خەڵکی ناوچەکە دەگۆڕن. چیڕۆکەکە لە دەوری پیاوێکی بەناوبانگ و خێزانەکەی دەسوڕێتەوە کە لە نێوان دابونەریت، خۆشەویستی، وەفاداری و گۆڕانکارییەکانی سەردەمدا گیرساون".

شاخەوان مستەفا گوتیشی، دفیلمەکە بە شێوەیەکی کاریگەر پەیوەندییە مرۆییەکان، خۆشەویستی، ململانێی نێوان نەوەکان و کاریگەریی رووداوە مێژووییەکان لەسەر تاک و خێزان دەخاتەروو. هەروەها بە وێنەسازییە جوانەکان و دەرکەوتنی ئەکتەرەکان، وێنەیەکی زیندوو لە ژیانی ئەو سەردەمە پێشکەش دەکات".

بەڕێوەبەری سینەما و شانۆی هەولێر باس لە چالاکییەکانی سینەمای هەولێر دەکات و دەڵێت، "ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، هەفتانە فیلمی جۆراوجۆر بۆ جەماوەر نمایش دەکەین، چونکە ئەو جۆرە چالاکییانە رۆڵێکی گرنگ لە بڵاوکردنەوەی کولتووری سینەما و نزیککردنەوەی هونەر لەنێو خەڵکدا هەیە. هەر بۆیە دەرگای سینەمای هەولێر بە رووی هەموو چین و پێکهاتەکانی کۆمەڵگا کراوەتەوە و جیاوازی لەنێوان کورد و نەتەوەکانی تر ناکرێت، چونکە بنەمای کارکردنمان پشت بە پەیامی پێکەوەژیان و فرەرەنگی کوردستان دەبەستێت".

بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر" هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر 6ی ئێوارە، بێبەرانبەر فیلمی سینەمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.